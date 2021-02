Fiat adegua la sua gamma di auto in Colombia

Solo pochi giorni fa si parlava della particolare situazione che la Fiat Uno sta vivendo nel mercato brasiliano. Dopo il debutto di Fiat Argo in Brasile quattro anni fa, la clientela ha iniziato a spostarsi verso il nuovo modello e ha lasciato l’Uno quasi esclusivamente destinato al mercato aziendale. Questo è il motivo per cui quest’anno verranno prese decisioni sul suo futuro.

Ora arrivano notizie che riguardano la Colombia. Presente nelle vetrine nazionali dal 2012 (evitandone l’interruzione durante il cambio di concessionario nel 2015 e nel 2016), questo veicolo fa un passo da parte affinché i clienti del marchio si spostino verso un’auto più moderna e cioè l’Argo.

Per questo, mentre la Fiat Uno smette di essere venduta in Colombia, i rappresentanti dell’azienda italiana danno una nuova opportunità alla Fiat Argo.

Sviluppata interamente in America Latina e prodotta nello stabilimento Stellantis di Betim (Brasile), la Fiat Argo è un’utilitaria hatchback (segmento “B-Entry”) che in Colombia va a competere con veicoli come Renault Sandero, Volkswagen Gol e Chevrolet Joy hatchback. La sua anteprima è avvenuta a maggio 2017, ma alla fine del 2020 ha ricevuto un leggero aggiornamento .

Per il mercato colombiano verrà proposta in versione Drive con motore Firefly da 1.3 litri, 99 CV e 127 Nm di coppia, collegato a un cambio manuale a cinque marce. A causa di un peso a vuoto di 1.114 kg, il suo rapporto peso / potenza è di 11,3 kg / CV . Inoltre, ha una capacità di carico di 400 kg e 300 litri di spazio nel bagagliaio.

Con un prezzo di circa 47 milioni di pesos, sarà l’auto più economica della Colombia tra quelle dotate di controlli di stabilità e trazione di serie. Include anche due airbag, freni ABS + EBD, monitor della pressione dei pneumatici, assistente per la partenza in salita, fotocamera e sensori di retromarcia, centro multimediale con Android Auto e Apple CarPlay e luci di marcia diurna.

