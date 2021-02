Jeep Wrangler 2021 con eTorque ha accompagnato Red Bull su La Ruta de Xibalba

La Jeep Wrangler 2021 con tecnologia mild-hybrid eTorque ha accompagnato Red Bull, il messicano Jonathan Paredes e la leggenda del Cliff diving Orlando Duque alla ricerca dei cenote più belli e nascosti su La Ruta de Xibalba.

I magici cenote, che si estendono attraverso la penisola dello Yucatán, sono il filo conduttore di questo viaggio durato cinque giorni al volante della Wrangler mild-hybrid 2021, da Mérida a Valladolid. Qui, la leggenda colombiana del Cliff diving – Orlando Duque – si è imbarcato insieme a Jonathan Paredes. È stato proprio qui che il 31enne messicano ha iniziato la sua carriera professionale nella Red Bull Cliff Diving World Series nel 2011.

Jeep Wrangler 2021: la versione ibrida è stata usata da Red Bull per scoprire i cenote più belli in Messico

Durante il viaggio a bordo della Jeep Wrangler ibrida, gli atleti hanno scoperto nuovi luoghi per le immersioni e conosciuto da vicino la cultura Maya, i suoi rituali, la gastronomia e il tradizionale gioco della palla. Le imprese di questo viaggio sono state registrate in una serie di mini documentari di tre capitoli per la Red Bull TV.

Parlando un po’ della Wrangler, è arrivata nel mercato messicano fondendo perfettamente la sua storia leggendaria con le capacità off-road senza pari, l’autentico stile Jeep, la libertà di guida all’aria aperta, le dinamiche su strada e fuoristrada e una serie di tecnologie avanzate.

Sotto il cofano del SUV troviamo il motore Pentastar V6 da 3.6 litri abbinato alla tecnologia mild-hybrid eTorque e a una trasmissione automatica a 8 rapporti. Il sistema eTorque migliora le sue prestazioni grazie alla maggiore coppia e spinta all’avviamento in situazioni di sorpasso, oltre a migliorare l’efficienza nei consumi. La nuova Jeep Wrangler 2021 in versione mild-hybrid eTorque conserva la formula che ha reso questo veicolo un’icona del settore.

