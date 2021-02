Nuovi Vauxhall Mokka e Mokka-e ora disponibili con i fari IntelliLux LED Matrix

Seguendo le orme delle nuove Corsa, Insignia e Crossland, anche i nuovi Vauxhall Mokka e Mokka-e 100% elettrico ora sono disponibili nel Regno Unito con la tecnologia IntelliLux LED Matrix per i fari anteriori.

Per coloro che cercano il meglio della tecnologia di illuminazione, gli allestimenti Ultimate Nav e Launch Edition dei due SUV forniscono di serie i fari IntelliLux LED Matrix. Questi sono caratterizzati da 14 elementi LED individuali e offrono un’illuminazione più potente e precisa rispetto alle unità convenzionali e a quelle allo xenon.

Nuovi Vauxhall Mokka e Mokka-e: i fari IntelliLux LED Matrix debuttano anche sui due SUV

Posizionati nel nuovo frontale Vauxhall Vizor, i fari anabbaglianti passano automaticamente agli abbaglianti nel momento in cui si esce dalle zone urbane e adattano continuamente la portata e la distribuzione del fascio luminoso in base alle condizioni stradali per evitare l’abbagliamento delle auto presenti davanti, nella corsia opposta al senso di marcia e a coloro che effettuano un sorpasso. Anche gli abbaglianti si accendono automaticamente a velocità superiori a 48 km/h.

Un altro vantaggio dato dalla tecnologia IntelliLux LED Matrix è che i fari sono più efficienti delle lampadine tradizionali, con un conseguente minor consumo di energia dalla batteria e contribuendo a migliorare l’autonomia del Vauxhall Mokka-e full electric.

Ogni nuovo Mokka viene fornito di serie con fari e luci posteriori a LED di ultima generazione sviluppati dalla casa automobilistica britannica che, oltre a conferire un aspetto elegante e alla moda, migliorano anche la visibilità su strada. Sia il nuovo Vauxhall Mokka che il nuovo Mokka-e a zero emissioni possono essere ordinati nel Regno Unito con prezzi a partire da 20.735 sterline (24.078 euro) e 30.840 sterline (35.813 euro), rispettivamente.

