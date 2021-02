Jeep Gladiator: in vendita un esemplare completamente originale del 1982

Soltanto nel 2018, Jeep ha deciso di riportare in vita una delle targhette più popolari nella sua gamma di veicoli: il Jeep Gladiator. Willys Motors ha introdotto l’originale modello nel 1962 utilizzando il Wagoneer SJ come base di partenza. Anche se non è stata la prima auto del genere prodotta dall’azienda nel corso degli anni, è stata senza dubbio una delle più riuscite, tant’è che la produzione ha continuato fino al 1987.

Ora che il nuovo Gladiator è disponibile all’acquisto, alcuni si sono dimenticati del vecchio SJ. Tuttavia, un rivenditore americano sta proponendo in vendita un esemplare del 1982 davvero niente male. Si tratta di un veicolo completamente originale con oltre 241.000 km percorsi e con alcune prove che dimostrano che è stato utilizzato molto negli ultimi anni.

Jeep Gladiator: questo esemplare del 1982 in vendita ha percorso oltre 240.000 km

Il Jeep Gladiator viene fornito con una carrozzeria interamente riverniciata di recente e grossi pneumatici off-road di Toyo da 35″ avvolti attorno a cerchi in alluminio. La maggior parte delle componenti presenti sul pick-up è originale, inclusi aria condizionata, radio AM/FM, servofreni e servosterzo.

Ancora più importanti, sotto il cofano è presente il motore originale da 5.9 litri abbinato a un carburatore a quattro cilindri e una trasmissione manuale a 4 velocità. Il propulsore in questione è una delle sette varianti circa utilizzate nel corso degli anni di produzione di questo modello.

Attualmente, il Jeep Gladiator SJ del 1982 è disponibile all’acquisto a un prezzo di 25.500 dollari, (21.000 euro) il che lo rende 8000 dollari (6588 euro) più economico rispetto all’allestimento entry-level della nuova generazione.

