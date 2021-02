Jeep Grand Cherokee Trackhawk: ecco in azione un esemplare biturbo da 1400 CV

Nonostante non sia più il SUV più potente nella gamma di Stellantis, la Jeep Grand Cherokee Trackhawk è una delle auto più performanti nel segmento degli Sport Utility Vehicle, soprattutto quando interviene l’aftermarket e va a raddoppiare quasi la potenza disponibile.

In fondo all’articolo trovate un video pubblicato su YouTube da That Racing Channel che ci mostra in azione una Grand Cherokee Trackhawk bianca da ben 1400 CV. Questo modello è stato catturato in video durante una drag race effettuata su un’apposita pista dopo aver recentemente concluso l’ultima messa a punto.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: ecco il primo esemplare al mondo dotato di biturbo

Sotto il cofano nero di questa speciale Jeep Grand Cherokee Trackhawk troviamo un kit strocker 411ci costituito da un paio di turbo da 64 mm che propongono circa 20 PSI di boost per un totale di circa 1400 CV di potenza.

All’interno della clip è possibile vedere il veicolo effettuare una serie di corse in cui punta al record nel quarto di miglio di 9:45 a circa 237 km/h. Il proprietario del SUV Hellcat ha spiegato che ha ancora bisogno di alcune regolazioni in quanto ha partecipato fino ad ora soltanto a poche corse. Ciò significa che possiamo aspettarci presto un altro video di questo mostro ad alte prestazioni.

Per ora, la Grand Cherokee Trackhawk ha raggiunto i 9:51 secondi a 245 km/h circa. La stessa Jeep Grand Cherokee Trackhawk biturbo, che è in grado di sollevare la parte anteriore anche se pesa probabilmente circa 2495 kg con il conducente all’interno, ha affrontato anche un paio di corse contro una Porsche 911 Turbo S di generazione 991 e una Ducati Streetfighter V4S, entrambe modificate.

Per scoprire maggiori informazioni, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

