Vauxhall riceve il più grande ordine di veicoli commerciali elettrici nel Regno Unito

Vauxhall ha annunciato nelle scorse ore di aver ricevuto un ordine per 2000 nuovi furgoni Vauxhall Vivaro-e completamente elettrico da British Gas. Oltre ai 1000 acquistati già la scorsa estate, il nuovo ordine rappresenta il più grande fatto fino ad ora nel Regno Unito per quanto riguarda i veicoli commerciali a batteria. I 3000 esemplari saranno in circolazione entro il 2022.

Centrica, società appartenente a British Gas, si è impegnata ad elettrificare la sua intera flotta composta da 12.000 unità entro il 2025, cinque anni prima del blocco previsto alle vendite di nuovi veicoli con motore a combustione interna in UK. Oltre a questo, l’azienda effettuerà ulteriori ordini di modelli Vauxhall 100% elettrici non appena disponibili.

Vauxhall: 2000 nuovi Vivaro-e 100% elettrici acquistati da British Gas

Chris O’Shea, amministratore delegato di Centrica, ha dichiarato: “Stiamo guidando dal fronte non solo riducendo le emissioni per i nostri clienti e la nostra comunità, ma abbassando le nostre stesse emissioni e aumentando la velocità con cui lo facciamo. Elettrificare completamente la nostra flotta farà una grande differenza. Allo stesso tempo, stiamo collaborando con produttori di motori come Vauxhall su servizi e soluzioni per i loro clienti EV come punti di ricarica, infrastrutture e tariffe EV innovative con ricarica notturna più economica e chilometri gratuiti“.

Paul Willcox, amministratore delegato di Vauxhall Motors, ha detto: “Sono lieto che British Gas abbia aggiunto altri esemplari al suo ordine iniziale di Vauxhall Vivaro-e completamente elettrico che ora rappresenta il più grande ordine di veicoli elettrici per una flotta commerciale nel Regno Unito. Essendo il più antico marchio automobilistico britannico, voglio ringraziare British Gas, un collega britannico, per la loro lealtà e fiducia in Vauxhall. La forza della quantità di ordini per il nostro furgone completamente elettrico dimostra che Vauxhall Vivaro-e può contribuire alla transizione verso veicoli a basse emissioni migliorando al contempo la qualità dell’aria“.

