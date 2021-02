Alfa Romeo 8C si fa? ecco le ultime voci

Negli scorsi anni aveva suscitato grande soddisfazioni tra i numerosi fan del Biscione la notizia dell’arrivo di una nuova Alfa Romeo 8C nella gamma della casa automobilistica del Biscione. Questo modello sarebbe dovuto arrivare secondo l’ultimo piano industriale dell’era di Sergio Marchionne insieme ad un altro veicolo estremamente sportivo: Alfa Romeo GTV.

In realtà come sappiamo dopo la morte di Sergio Marchionne molte cose sono cambiate per il Biscione. Alfa Romeo 8C e GTV non hanno trovato spazio nella gamma dello storico marchio milanese e anche adesso il loro futuro è al quanto incerto. Tuttavia con l’avvento di Stellantis sembra esserci qualche speranza di rivedere una vettura estrema nella gamma di Alfa Romeo.

Si potrebbe trattare proprio di una nuova Alfa Romeo 8C che nascerebbe molto probabilmente in collaborazione con Maserati così come ipotizzato negli scorsi mesi anche da alcuni dirigenti dell’ex gruppo Fiat Chrysler Automobiles.

Inoltre si dice anche che se Alfa Romeo 8C si farà, arriverà sul mercato solo ed esclusivamente in versione PHEV. Si tratterebbe molto probabilmente di una versione limitata a 1000/1500 Esemplari con una versione elettrificata del motore 2.9 v6 biturbo di Giulia Gtam potenziato a 600 cv. Al momento però come dicevamo il suo arrivo non è tanto sicuro. La certezza la avremo a settembre quando l’amministratore delegato di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato rivelerà quali modelli faranno parte del piano di rilancio della casa milanese nei prossimi anni.

