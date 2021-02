Stellantis Vigo potrebbe subire un altro stop

Lo stabilimento Stellantis di Vigo potrebbe ancora risentire della carenza globale di microchip utilizzati nel settore automobilistico. La direzione ha riferito che potrebbe essere costretto a fare interruzioni in uno qualsiasi dei turni questo fine settimana. Fonti dell’Unione hanno riferito che la possibilità è più reale che mai, anche se sono in attesa di conferma da parte della direzione dell’impianto.

Ricordiamo che già nello scorso week end questo problema aveva costretto il sito produttivo di Vigo a fermare la produzione. Dunque anche in questo fine settimane potrebbe ripetersi quanto accaduto la settimana scorsa. Finora le aziende del settore maggiormente colpite dalla carenza di questo semiconduttore sono quelle legate agli Stati Uniti, come Ford in Spagna o Opel, che fino all’acquisto da parte di PSA nel 2017 faceva parte di GM. Anche sotto l’ombrello di Stellantis, gli stabilimenti che producono questo marchio hanno subito interruzioni, come nel caso degli stabilimenti di Figueruelas (Saragozza) o Eisenach (Germania).

