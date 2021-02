Nuova Opel Insignia è ancora più elegante e originale del predecessore

La nuova Opel Insignia, la vettura top di gamma della casa automobilistica tedesca, è ancora più elegante e originale con i suoi fari più alla moda e dotati della rivoluzionaria tecnologia LED. I nuovi fari attivi IntelliLux LED Pixel dispongono di 168 moduli LED (84 per ogni proiettore).

Essi garantiscono una migliore visibilità e reagiscono ancora più velocemente e in modo preciso rispetto a prima senza abbagliare le auto presenti davanti, quelle che si sorpassano e quelle presenti nella corsia opposta di marcia. Grazie a questa innovativa generazione di proiettori, la grande berlina tedesca si posiziona ai vertici del segmento.

Nuova Opel Insignia: l’ultima generazione dell’ammiraglia porta con sé tanta tecnologia a bordo

La nuova Insignia è disponibile nelle versioni Grand Sport e Sports Tourer e con motori sia a benzina che diesel di nuova generazione ed estremamente efficienti. I propulsori possono essere abbinati a nuovi cambi manuali e automatici a 8 e 9 marce e riducono il consumo di carburante, aumentando allo stesso tempo il comfort di guida.

Gli ingegneri di Opel hanno migliorato anche le caratteristiche aerodinamiche della vettura con l’adozione di una griglia anteriore attiva. Rispetto al modello precedente, il consumo di carburante nelle ciclo NEDC è stato ridotto del 18% mentre le emissioni di CO2 nel ciclo misto si avvicinano al 100 grammi per km. In parole povere, l’Opel Insignia è una delle vetture più efficienti del segmento in termini di consumi.

A bordo della vettura troviamo un’ampia gamma di tecnologie all’avanguardia come la retrocamera digitale, il rilevamento dei veicoli durante la retromarcia, l’avviso di collisione con frenata automatica di emergenza e rilevamento dei pedoni, il display head-up, il sistema Lane Keeping, il Blind Spot Alert, il cruise control adattivo con frenata di emergenza, il riconoscimento dei segnali stradali e il sistema di assistenza al parcheggio.

Entrando nell’abitacolo, la nuova Opel Insignia vanta un sistema di infotainment all’avanguardia con un ampio display touch e strumentazione digitale, un caricatore wireless per smartphone compatibili nel tunnel centrale e dei sedili ergonomici con certificazione AGR completi di numerose funzioni legate al comfort come riscaldamento, ventilazione e massaggio.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI