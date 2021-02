Opel IntelliLux: i fari high-tech sono disponibili su tutta la gamma

I fari si confermano una delle caratteristiche più importanti all’interno dell’ampia gamma di Opel. Abbinando funzionalità, sicurezza e design, da tempo questa fondamentale componente è oggetto di una soluzione che va di pari passo con tecnologie che la casa automobilistica tedesca vuole portare ai massimi livelli di diffusione.

Inoltre, l’obiettivo del marchio di Stellantis è quello di portare prestazioni di alto livello su ogni vettura, a prescindere dal segmento di appartenenza. La tecnologia che sta alla base dei fari IntelliLux LED Matrix sovrasta di parecchio i tradizionali sistemi e i costosi fari allo xenon. Maggiore precisione e potenza sono alla base di questi proiettori che dispongono di quella intelligenza che fa la differenza.

Opel IntelliLux: i fari tecnologici sono presenti su tutta la gamma del marchio tedesco

La capacità di riconoscere lo scenario circostante è una caratteristica che rende obsoleta ogni alternativa disponibile sul mercato. È sufficiente lasciare le strade del centro urbano per scoprire che i fari Opel IntelliLux LED Matrix passano in maniera autonoma alla modalità abbagliante. Inoltre, il sistema di monitoraggio continuo permette di adattare raggio di luce e distribuzione del cono di illuminazione in qualsiasi occasione.

I segmenti LED a matrice si accendono e spengono in millisecondi, fornendo la massima potenza luminosa senza abbagliare i conducenti che occupano il senso opposto di marcia. Sulla Opel Insignia di ultima generazione, ad esempio, il sistema IntelliLux LED Pixel è composto da ben 168 elementi LED divisi tra i due proiettori per una precisione che si modella sulla base del continuo movimento dell’auto.

L’effetto risulta ancora più evidente nei tratti autostradali mentre in curva viene privilegiata la visibilità laterale per i segnali stradali e la presenza di imprevedibili insidie. Questo sistema viene offerto di serie nei differenti allestimenti della nuova Insignia. La tecnologia IntelliLux del marchio tedesco si plasma in base ai singoli modelli, rispecchiando prerogative di utilizzo che inevitabilmente riflettono il carattere di ogni vettura.

Il nuovo Opel Mokka propone fari adattivi a matrice IntelliLux LED con un totale di 14 elementi. I singoli LED possono spegnersi o attenuarsi in millesimi di secondo per “tagliare fuori” i veicoli in arrivo o quelli che procedono avanti. Nessuno viene abbagliato. Nella parte posteriore, la scelta della tecnologia a LED ha permesso ai progettisti di optare per luci molto sottili e allungate, in grado di aumentare la sensazione di precisione e qualità.

I fari IntelliLux LED Matrix vengono offerti di serie con l’allestimento Ultimate oppure pagando 600 euro in più sugli altri. Anche l’Opel Astra beneficia della tecnologia IntelliLux di serie sull’allestimento Ultimate mentre è disponibile come optional al prezzo di 1100 euro per GS Line e Business Elegance.

Il pacchetto comprende anche fari posteriori a LED e fari diurni EcoLED per la migliore efficienza energetica. A bordo dell’Astra sono presenti quattro differenti funzioni: città, campagna, autostrada, curva, manovre, parcheggio, assistenza abbagliante e abbassamento automatico.

Anche la piccola Opel Corsa può essere equipaggiata con i fari IntelliLux a matrice di LED che vengono offerti come optional al costo di 600 euro sugli allestimenti GS Line ed Elegance. Per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2, la nuova Corsa permette anche di scegliere i fari anteriori Eco Full LED. Ciascun faro consuma solo 13W in modalità abbagliante, ottenendo un risparmio energetico dell’81% rispetto ai fari alogeni.

Questi vengono offerti di serie sugli allestimenti GS Line ed Elegance oppure ad un prezzo aggiuntivo di 500 euro sulle altre versioni. Tutti i proiettori tecnologici offerti da Opel sono anche belli da vedere, oltre ad essere funzionali.

