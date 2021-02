Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2021 è stato rinviato ad ottobre

Gli organizzatori del prestigioso evento Concorso d’Eleganza Villa d’Este, Grand Hotel Villa d’Este e BMW Group Classic, hanno deciso insieme di posticipare l’evento. Inizialmente previsto per la fine di maggio 2021, l’appuntamento è stato rinviato nel fine settimana dell’1-3 ottobre 2021.

All’interno di un comunicato stampa congiunto, i due partner hanno scritto: “Abbiamo iniziato il 2021 pieni di fiducia e attesa per il prossimo Concorso d’Eleganza Villa d’Este e speravamo che la pandemia finisse il più rapidamente possibile. Gli sforzi globali per combattere la crisi sono davvero impressionanti e stanno facendo progressi. Il fatto è che la situazione attuale ci impedisce ancora di preparare il concorso per maggio 2021 che soddisfi pienamente le nostre aspirazioni. Ci auguriamo che questa data successiva ci permetta di offrire ai nostri ospiti un programma di qualità superlativa – paragonabile all’esperienza attesa dal Concorso d’Eleganza Villa d’Este“.

Concorso d’Eleganza Villa d’Este: l’edizione 2021 è stata rinviata all’1-3 ottobre

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este è forse il più importante fra tutti gli eventi che celebrano le auto storiche. È senza dubbio l’appuntamento più tradizionale e si è svolto per la prima volta nel periodo di massimo splendore del settore automobilistico (1929). Dalla sua nascita avvenuta negli anni ‘90, l’evento è stato migliorato di anno in anno, diventando il punto di riferimento fra le mostre di auto d’epoca.

Con focus su design, originalità, perfetta conservazione ecc, il concorso riunisce ogni anno a Cernobbio le auto più importanti del tutto il mondo. Il Grand Hotel Villa d’Este è uno degli hotel più importanti al mondo e il parco sulle rive del lago di Como offre agli ospiti e ai visitatori l’opportunità di ammirare circa 50 vetture storiche costruite tra gli anni ‘20 e ‘80. Le varie auto partecipanti vengono organizzate in diverse categorie e giudicate da una giuria esclusiva di esperti guidata dal presidente Lorenzo Ramaciotti.

