Stellantis: in Messico prende vita la 3D Experience di Alfa Romeo

L’innovazione è uno dei pilastri dell’Alfa Romeo e, per continuare a fornire la tecnologia più recente ai propri appassionati, in Messico il Biscione presenta la 3D Experience Alfa Romeo 2021, un’opportunità per gli utenti che avranno ora la possibilità di accedere anche al più piccolo dettaglio delle Giulia e Stelvio ma in 3D.

Stellantis ha infatti sviluppato per il Messico un’applicazione capace non solo di aiutare a selezionare il colore della carrozzeria o il tipo di finitura dell’abitacolo, ma utile anche per conoscere vari dettagli che fanno di un’Alfa Romeo una vera opera d’arte. Come se non bastasse, questo sistema consente di regolare ogni tipo di prospettiva in modo che la configurazione sia esattamente ciò che il cliente sta cercando prima di ordinare l’auto dei suoi sogni. L’applicazione è stata sviluppata dagli ingegneri messicani di Stellantis México, esclusivamente per l’Alfa Romeo e si può utilizzare (anche da noi in Italia) accedendo qui. L’applicazione può essere utilizzata sia su un computer desktop che su uno smartphone o un tablet.

Giulia e Stelvio protagoniste

Attraverso questa piattaforma è possibile configurare le Alfa Romeo Giulia e Stelvio, nelle versioni Lusso, Ti e Quadrifoglio mediante la visualizzazione di diverse prospettive e di conoscere i dettagli dei modelli dell’azienda italiana

Come punto di riferimento per la sportività nella sua categoria, tutte le Giulia sono caratterizzate da una perfetta distribuzione dei pesi, nonché la massima potenza e prestazioni tra i veicoli della sua categoria con caratteristiche chiave ispirate al mondo delle corse, inclusa un’esclusiva trasmissione in fibra di carbonio, volante con fondo piatto ispirato alle competizioni, selettore della modalità di guida Alfa DNA e cambio automatico a 8 velocità con paddle in alluminio dietro al volante; questi possono cambiare marcia in meno di 100 millisecondi.

Nato in onore della migliore strada al mondo per la guida sportiva, il Passo dello Stelvio, l’Alfa Romeo Stelvio incorpora alte prestazioni, design e tecnologia in un SUV unico. Pura passione italiana, artigianato e innovazione, l’Alfa Romeo Stelvio è stato progettato per conquistare la tortuosa strada di montagna da cui prende in prestito il suo nome. Realizzata dall’Alfa Romeo presso lo stabilimento di Cassino, la gamma Stelvio è un’autentica rappresentazione del perfetto equilibrio tra ingegneria ed emozione creando un SUV Premium per veri appassionati.

