DS 3 Crossback Connected Chic debutta in Francia come edizione limitata

DS Automobiles ha annunciato nelle scorse ore in Francia una versione speciale del suo SUV compatto chiamata DS 3 Crossback Connected Chic. Basata sull’allestimento So Chic, questa limited edition riceve raffinatezza e dotazioni tecnologiche aggiuntive e un rivestimento interno DS Bastille con sedili in pelle.

In particolare, l’abitacolo è caratterizzato da sedili in pelle goffrata Basalt Black, accompagnati da un volante rivestito in pelle Pieno Fiore e da un pomello del cambio in pelle (liscio per quello automatico e Pieno Fiore con impunture per quello manuale). Inoltre, la Crossback Connected Chic permette di personalizzare il cielo del tetto che può essere chiaro o scuro.

DS 3 Crossback Connected Chic: ecco la nuova edizione speciale del SUV compatto

Il know-how della casa automobilistica francese è visibile anche nel guillochage Clous de Paris, nelle decorazioni in pelle Basalt Black sul cruscotto e sui pannelli delle portiere e dalla presenza di tappetini spessi sia anteriormente che posteriormente. All’esterno, oltre ai cerchi in lega Madrid da 17”, troviamo lunotto posteriore scuro e un’estremità anteriore caratterizzata dai DS Wings cromati che circondano una griglia nera opaca.

Lo speciale SUV in edizione limitata dispone anche del logo Crossback cromato. Le maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria e i tergicristalli invisibili sottolineano il design all’avanguardia del modello.

La connettività viene ampiamente enfatizzata con caratteristiche avanzate nel segmento. In particolare, il SUV dispone del sistema di infotainment Navigation assieme a un ampio display touch da 10.3 pollici che permette di monitorare informazioni sul traffico in tempo reale e i servizi di TomTom. Troviamo poi un vano portaoggetti che funge da caricatore wireless per gli smartphone compatibili e una seconda porta USB nel bracciolo centrale che completa la dotazione di serie.

Oltre all’aria condizionata automatica, ai sensori di parcheggio anteriori e posteriori e ai servizi di SOS e Assistance, destinati ad effettuare chiamate di emergenza e di assistenza, la DS 3 Crossback Connected Chic propone la possibilità di bloccare/sbloccare e accendere/spegnere la vettura senza rimuovere la chiave.

Anche la versione Connected Chic Limited Edition è disponibile con motore 100% elettrico, quindi porta gli stessi vantaggi della DS 3 Crossback E-Tense standard: nessuna emissione di CO2, un motore elettrico da 136 CV (100 kW), una batteria da 50 kWh, fino a 320 km di autonomia nel ciclo WLTP, ricarica rapida fino all’80% in soli 30 minuti e altro ancora.

Oltre al propulsore elettrico, lo speciale SUV può essere acquistato con i motori PureTech 130 e BlueHDi 130 con cambio automatico e PureTech 100 e BlueHDi 110 con trasmissione manuale.

La nuova DS 3 Crossback Connected Chic è disponibile in Francia ad un prezzo di partenza di 30.400 euro in otto bellissime colorazioni chiamate Crystal Pearl, Pearl White Pearl, Millennium Blue, Ruby Red, Black Perla Nera, Platinium Grey, Artense Grey e Ice White con la possibilità di personalizzare il tetto.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI