Benjamin Maigre è il nuovo responsabile della comunicazione di DS Automobiles

Benjamin Maigre è stato nominato Head of Communications di DS Automobiles. Egli riporterà a Bastien Schupp, vicepresidente senior marketing e comunicazioni della casa francese. Maigre prende il posto di Xiaoyan Hua-Schwab che assume nuove responsabilità all’interno di Stellantis.

Laureato alla NEOMA Business School, Benjamin Maigre è entrato a far parte di PSA nel 2011. Dal 2015, invece, è entrato in DS Automobiles come product management, lavorando su DS 3 e DS 7 Crossback.

Benjamin Maigre: ecco il nuovo Head of Communications di DS Automobiles

Il nuovo responsabile ha preso il posto di Hua-Schwab dal 15 febbraio 2021 e riporterà al vicepresidente senior del reparto marketing and communications della casa automobilistica francese.

In seguito alla nomina di Benjamin Maigre, il CEO di DS Automobiles Béatrice Foucher ha commentato dicendo: “Xiaoyan ha preso parte al lancio del marchio DS Automobiles e voglio ringraziarla per il suo contributo negli ultimi sei anni alla costruzione della visibilità e della reputazione del nostro giovane marchio premium”.

Foucher ha proseguito dicendo: “Nel momento in cui DS Automobiles sta entrando in un nuovo periodo con una gamma in rapido sviluppo con nuove tecnologie, Benjamin sarà in grado di contribuire al nostro obiettivo condiviso attraverso la sua conoscenza del marchio e le qualità professionali e sarà attrezzato per affrontare le numerose sfide che ci aspettano“.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI