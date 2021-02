Bosch e Microsoft sviluppano una piattaforma software per veicoli

Bosch sta lavorando con Microsoft su una nuova piattaforma software per veicoli, secondo quanto affermato nelle scorse ore da entrambe le aziende. Il gruppo tedesco ha l’obiettivo anche di aumentare la sua presenza nel mercato della mobilità elettrica e delle tecnologie di guida autonoma.

Sfruttando il cloud, la nuova piattaforma software permetterà alle unità di controllo e al computer dei veicoli di ricevere aggiornamenti per tutta la loro vita, ha affermato l’azienda tedesca. Questa nuova tecnologia si basa su Microsoft Azure e include dei moduli software di Bosch. Le due società prevedono di utilizzare la nuova piattaforma software in prototipi di veicoli entro la fine del 2021.

Bosch: il gruppo tedesco lavora con Microsoft a una piattaforma software per veicoli

Markus Heyn, membro del board of management di Robert Bosch GmbH, ha detto: “Avere una piattaforma software completa dal veicolo al cloud ridurrà la complessità dello sviluppo del software e dell’integrazione del sistema del veicolo. In questo modo creeremo le condizioni affinché gli aggiornamenti wireless funzionino in modo altrettanto fluido e conveniente nei veicoli come negli smartphone“.

Scott Guthrie, vicepresidente esecutivo di Cloud + AI in Microsoft, ha invece affermato: “Con il software che sta rapidamente diventando un elemento chiave di differenziazione nell’industria automobilistica, la nostra ambizione è aiutare le aziende ad accelerare la fornitura di servizi di mobilità unici tra auto e flotte commerciali su larga scala“.

Bosch e Microsoft collaboreranno anche per adattare gli strumenti software esistenti in modo da permettere alle case automobilistiche e ai fornitori di semplificare e accelerare gli aggiornamenti software. La settimana scorsa, Volkswagen ha annunciato una cooperazione simile con il colosso di Redmond per usare i suoi servizi di cloud computing in modo da aiutarla a facilitare lo sviluppo software per auto a guida autonoma.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI