Va forte la moda di comprare l’auto online. Fai tutto da casa o da dove vuoi: poi vai in concessionaria a mettere l’ultima firma. Ma quanti quanti click servono per comprare l’auto online? Venti: questa la media rilevata da AppQuality, piattaforma italiana di crowdtesting.

Quanti click per comprare l’auto online? Indagine

La metodologia d’indagine parte da un punto fermo: la configurazione del veicolo. Tesla è imbattibile: solo 10 click, perché da sempre vende sul web, ha un’esperienza lunghissima, e un sito che fa scegliere se comprare, prendere in leasing o a noleggio a lungo termine.

Infatti, tutto è cominciato da un tweet della scorsa estate. Il 6 giugno 2020 Elon Musk vantava che si potesse acquistare una Tesla online in due minuti. La conferma è arrivata qualche mese dopo con un video di TeslaDaily in cui hanno mostrato un ordine inviato in 54 secondi.

Che cos’è il click per AppQuality

Il click, per AppQuality, è un indicatore di velocità e facilità del processo: di acquisto nel caso degli eCommerce, di personalizzazione nel caso del configuratore. Non è detto che a meno click corrisponda una migliore esperienza? Dipende dalle personalizzazioni disponibili.

Fra i vari marchi che vende online, anche Stellantis

Ormai tutte le Case si cimentano nella vendita online. A dicembre 2020, è partito il progetto di e-commerce di Fiat Chrysler Automobiles che coinvolge la rete di vendita FCA in Italia. Si tratta di “e-Shop”, un’iniziativa che interessa tutti i modelli: nascono così Fiat e-Shop, Lancia e-Shop, Alfa Romeo e-Shop, Jeep e-Shop, Abarth e-Shop, Fiat Professional e-Shop. È possibile scegliere la propria vettura o veicolo commerciale, configurando e quindi selezionando uno specifico veicolo.

Dalle homepage dei siti dei singoli brand, è facilmente raggiungibile la sezione configuratore: il cliente può proseguire il percorso di acquisto online, con la possibilità di prenotare l’auto e di aggiungere altri servizi. Vedi pacchetti di finanziamento studiati e preparati da FCA Bank, esclusivi per questo progetto. Si può lasciare un deposito cauzionale di 500 euro, mediante carta di credito. Tutto anche dai siti delle concessionarie Stellantis.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI