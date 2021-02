Jeep Wrangler made in India sarà lanciata il 15 marzo

L’anno scorso sono emerse le prime informazioni su Jeep che avrebbe assemblato localmente in India la Jeep Wrangler. Nelle scorse ore, la casa automobilistica statunitense ha confermato che il modello made in India è pronto in quanto debutterà ufficialmente il mese prossimo.

In particolare, il marchio di Stellantis lancerà la Wrangler assemblata localmente il 15 marzo e sarà venduta nel mercato indiano come unità CKD anziché CBU. La Jeep Wrangler 2021 sarà assemblata presso lo stabilimento di Ranjangaon e i prezzi dovrebbero scendere una volta che entrerà nella fase di produzione. Jeep India ha anche annunciato un investimento di ₹ 180 crore in India e una parte di questi andrà alla produzione locale dell’iconico fuoristrada.

Jeep Wrangler: il modello made in India debutterà ufficialmente il 15 marzo

La Wrangler ha debuttato ufficialmente nel 2020 ad un prezzo di ₹ 63.94 lakh e i primi esemplari sono terminati lo stesso anno. Il model year 2021 del veicolo porta con sé un abitacolo aggiornato con un cruscotto rivisto mentre al centro della plancia troviamo il sistema di infotainment Uconnect 4C NAV con display touch da 8.4”, navigatore e supporto Apple CarPlay e Android Auto, oltre al climatizzatore automatico bizona.

La nuova Jeep Wrangler è dotata poi di funzionalità come accesso senza chiave, avvio tramite pulsante, rivestimento in pelle premium, cinque posti a sedere e un trattamento in pelle soft-touch con cuciture bianche a contrasto sul cruscotto.

L’iconico SUV statunitense è dotato anche di differenziali con bloccaggio che possono essere attivati tramite un semplice interruttore posto sulla console centrale, oltre a una barra antirollio scollegabile sempre tramite pulsante.

La Jeep Wrangler 2021 assemblata in India sarà disponibile con un motore turbo benzina da 2 litri ad alte prestazioni abbinato a quattro ruote motrici e a un nuovissimo cambio automatico a 8 rapporti.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI