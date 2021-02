Formula 1: i test si svolgeranno dal 12 al 14 marzo sul circuito di Sakhir

I test stagionali della Formula 1 si svolgeranno sul circuito del Sakhir (Bahrein). La conferma ufficiale è arrivata nelle scorse ore dai dirigenti dello stesso tracciato. Dal 12 al 14 marzo, le monoposto F1 saranno impegnate nella preparazione della stagione 2021. Ciò significa che la tradizione, che vedeva il circuito di Barcellona come pista su cui effettuare le prove, si interrompe.

Si tratta senza dubbio di una novità per le varie scuderie che quest’anno dovranno fare i conti con temperature più miti e un asfalto completamente diverso rispetto a quello utilizzato per la pista catalana. I tre giorni sul circuito del Bahrain dovranno essere utilizzati al meglio dalle scuderie per iniziare a preparare la stagione 2021 di Formula 1.

Formula 1: il circuito di Sakhir conferma i test dal 12 al 14 marzo

Molto interessante la risposta data dal circuito di Barcellona sotto al post pubblicato dalla pista di Sakhir, in cui ha annunciato ufficialmente i test, con un “prendetevi cura di loro“, sottolineando il profondo rapporto con il mondo della massima competizione automobilistica.

Inizialmente, la stagione di quest’anno sarebbe dovuta iniziare il 21 marzo con il Gran Premio d’Australia ma partirà il weekend successivo con il Gran Premio del Bahrain dopo che la federazione ha deciso di posticipare la prima gara a causa del coronavirus.

Tutti i GP annullati nel corso della stagione dello scorso anno a causa del COVID-19 (tra cui quelli di Monaco, Francia, Singapore, Giappone, Australia e Stati Uniti) ritorneranno nel mondiale mentre i Gran Premi introdotti nel 2020 per rimpiazzare le gare precedentemente annullate (come Toscana, Emilia-Romagna e Sakhir) non sono compresi.

La fine della stagione è prevista il 12 dicembre 2020 con il Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix sul circuito di Yas Marina (Abu Dhabi).

