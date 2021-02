Autolíder riceve il premio europeo FCA Group “Customer First for Excellence”

Autolíder, ha sempre concentrato gli sforzi sul miglioramento dell’esperienza dei suoi clienti quando visitano la concessionaria. Impegno che è stato riconosciuto nel 2020 con il più importante riconoscimento assegnato dal gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e dal suo partner tecnologico Google dalla sede di Milano.

L’ottenimento di questo premio è un processo che richiede i migliori tassi di soddisfazione del cliente e colloca l’azienda di Huesca al livello di un gruppo selezionato di dealer europei basato su 4 pilastri fondamentali:

· Massima valutazione nella soddisfazione e nell’esperienza positiva del cliente, superando le sue aspettative e anticipando le sue esigenze.

· Eccellenza nei processi di vendita e post vendita.

· Formazione e qualificazione del personale ai massimi livelli, assicurando che il team di TEC (Specialized Dealer Technician) sia costantemente aggiornato e offra un’ottima consulenza.

· Conformità agli elevati standard internazionali nelle strutture, inclusa l’idoneità per i veicoli elettrici.

Il lavoro per ottenere questo premio si è basato sull’implementazione di uno strumento per la gestione dei clienti e del proprio sistema post-vendita Autolíder Care. Il coinvolgimento e l’impegno di tutta la squadra è stata la chiave per il raggiungimento dei risultati ottenuti.

Concessionario ufficiale di Autolíder per Huesca e provincia di Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Abarth e Fiat Professional riceverà questo febbraio virtualmente il premio dal CEO e dai Brand Director del gruppo FCA e Google Cloud.

Senza dubbio, questa è la migliore notizia che si possa ricevere come ricompensa per l’eccezionale impegno e dedizione della squadra che Manuel Berdiel guida da più di 30 anni. Un premio che Autolíder apprezza e condivide con i suoi clienti, perché loro e le loro opinioni lo hanno reso possibile.

