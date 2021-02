Ferrari 330 P2 Junior è ora l’auto per bambini più costosa del mondo

Nel mondo delle auto di lusso, i modelli per bambini occupano un posto molto speciale. Queste macchinine sono quasi sempre pensate per accompagnare i veicoli dei genitori. Non è raro che vetture di questo tipo vengono vendute a prezzi piuttosto elevati, senza tener conto che siano nuove di zecca o vecchie.

Una Ferrari di fine anni ‘90, prodotta De La Chapelle, è diventata la più costosa del mondo in seguito a un’asta tenutasi lo scorso fine settimana. In particolare, RM Sotheby’s ha organizzato un’asta a Parigi il 13 febbraio che comprendeva diversi oggetti da collezione tra cui una Ferrari 330 P2 Junior realizzata da De La Chapelle.

Ferrari 330 P2 Junior: un esemplare per bambini costruito da De La Chapelle ha battuto un record

L’articolo è stato contrassegnato come “senza riserva” ed è stata prevista una vendita compresa fra 5000 e 10.000 euro. Secondo i media, l’auto per bambini ha superato di 10 volte la stima più alta poiché venduta a ben 120.000 euro.

Ciò rende questa particolare 330 P2 Junior per bambini l’auto giocattolo perfettamente funzionante e impeccabile più costosa del mondo, battendo una Ferrari 250 Testa Rossa replica del 1958 realizzata da Modena Ferrarina Italia (di cui solo cinque esemplari esistenti e venduta per 126.500 dollari – 104.716 euro – nel 2013) e una Bugatti Baby Type 52 elettrica del 1930 realizzata in soli quattro esemplari e venduta nel 2009 per 90.900 dollari (75.246 euro).

Il prezzo più alto raggiunto da una Ferrari 330 P2 Junior by De La Chapelle è stato nel 2015 quando ha raccolto 66.125 dollari (54.738 euro) durante un’asta di beneficenza. Il nuovo detentore del record è stato prodotto nel 1990 e porta il numero di serie 28.

Sotto il cofano è presente un motore Honda da 5 CV costruito su ordinazione. La piccola vettura è rifinita nella colorazione Rosso Ferrari, dispone del numero 3 e si presenta in condizioni impeccabili.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI