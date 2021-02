Ram 1500 Classic 2021: richiamati alcuni esemplari in America

Stellantis ha annunciato nelle scorse ore in Nord America un richiamo che riguarda 24 esemplari del Ram 1500 Classic 2021. In base a quanto riportato nella documentazione, le unità coinvolte potrebbero non disporre di una clip che fissa l’asta di spinta della pompa, che trattiene l’asta di spinta al pedale del freno.

Questo problema impedisce al guidatore di utilizzare i freni tramite l’apposito pedale e quindi può causare un incidente improvviso, mettendo a rischio la vita degli occupanti e degli altri utenti della strada. Per fortuna, sembra che tale problema non vada ad influenzare il freno di stazionamento.

Ram 1500 Classic: 24 esemplari del model year 2021 sono stati richiamati in Nord America

Secondo quanto dichiarato da Stellantis, il conducente potrebbe notare questo problema tramite un ronzio o cigolio proveniente dalla zona del pedale del freno a causa della clip mancante. Il gruppo automobilistico ha affermato che le indagini sono partite il 23 novembre 2020 quando alcuni lavoratori non hanno installato la suddetta clip e inoltre hanno approvato in modo errato la conferma obbligatoria dell’installazione.

I Ram 1500 Classic 2021 interessati dal richiamo sono stati costruiti fra il 20 e il 23 novembre 2020. Stellantis effettuerà un richiamo di sicurezza volontario per controllare che ci sia la clip del freno e installarne una se mancante. Le concessionarie e i proprietari dei veicoli coinvolti verranno informati di questo richiamo.

