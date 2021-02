Fiat Uno: la veterana continua a vendere bene in Colombia e altri paesi

In Colombia come in altri paesi dell’America Latina, la Fiat Uno continua ad essere il fulcro dell’offerta del marchio italiano. Tuttavia, la piccola automobile prodotta in Brasile non è più il suo modello più rilevante in quel paese. Con più di un decennio di presenza sul mercato, l’arrivo di Mobi e Argo nel 2016 e nel 2017, ha segnato l’inizio del declino per questo celebre modello che in Europa ormai non viene più venduto da molto tempo.

Attualmente, lo stabilimento Stellantis di Betim (stato di Minas Gerais) continua a produrre la celebre city car, anche se per servire due fronti. Da un lato, mercati di esportazione come quello della Colombia dove Fiat Uno continua a vendere relativamente bene. E dall’altra, il mercato aziendale brasiliano, dove il veicolo di Fiat riscuote ancora molto successo attraverso le flotte.

Come riportato da Motor 1 Brasil, non è frequente vedere Fiat Uno nelle vetrine del marchio in Brasile. Tuttavia, questo tipo di clientela consente al veicolo di continuare a fatturare con soddisfazione del marchio e di mantenere la sua produzione. Ma forse non per molto.

Herlander Zola, direttore del marchio Fiat per l’America Latina ha dichiarato: “ Fiat Uno continua ad essere uno strumento di lavoro molto apprezzato nel mercato ed è molto ben posizionato nel suo segmento. Sarà difficile trovarlo in una vetrina, ma è un modello che i venditori Fiat amano perché fa grandi vendite per quanto riguarda le flotte aziendali.

Aspetti come il prezzo contenuto, lo spazio interno e i bassi costi di manutenzione hanno reso la Fiat Uno una delle preferite di diverse aziende brasiliane. “In quella posizione, c’è ancora spazio per continuare a vendere Uno per molto tempo, fino a quando non verrà deciso il suo rinnovo”, ha detto il dirigente.

Allo stesso modo, sebbene in quel paese i modelli Mobi e Argo abbiano coperto gran parte della clientela a cui la Fiat Uno si rivolgeva originariamente, in altri mercati latinoamericani come Cile, Argentina, Bolivia, Uruguay e persino Colombia, questa vettura continua ad avere buoni risultati di vendita. Il 2021 sicuramente sarà l’anno decisivo per sapere se questo modello continuerà ad essere prodotto o dirà addio.

Ti potrebbe interessare: Nuova Fiat Uno: ecco quale potrebbe essere il suo aspetto

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI