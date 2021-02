Jeep Gladiator Sport S 2021: annunciati prezzi e specifiche in Australia

Jeep Australia ha annunciato nelle scorse ore i prezzi e le specifiche del Jeep Gladiator Sport S 2021 in attesa delle prime consegne previste per questo mese.

Svelato per la prima volta nel 2020, il Gladiator Sport S si inserisce nella gamma del famoso pick-up come un modello entry-level ad un prezzo di partenza di 65.450 dollari australiani (41.962 euro), ossia 10.000 dollari australiani (6411 euro) in meno rispetto al modello di fascia media Overland che parte da 75.450 dollari australiani (48.373 euro).

Jeep Gladiator Sport S: ecco tutte le caratteristiche offerte dal modello entry-level

L’equipaggiamento di serie della versione Sport S include sistema di infotainment con display touch da 7 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, quadro strumenti digitale con schermo da 7 pollici, sedili in tessuto nero, cerchi in alluminio argento da 17”, fari automatici, luci posteriori, luci di marcia diurna e fendinebbia a LED, climatizzatore bizona, tetto rigido Freedom composto da tre pezzi e parafanghi neri.

A bordo del Gladiator Sport S 2021 troviamo anche un impianto audio Alpine premium con nove altoparlanti, retrocamera, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, accesso senza chiave, avvio tramite pulsante e una suite completa di funzioni di sicurezza fra cui cruise control adattivo con Stop & Go, monitoraggio dell’angolo cieco, frenata automatica di emergenza e avviso di traffico trasversale posteriore.

A differenza dell’allestimento Overland, lo Sport S perde il display touch da 8.4 pollici, il navigatore satellitare, i rivestimenti in pelle, i sedili anteriori riscaldati, i cerchi in lega da 18”, il tettuccio rigido in tinta con la carrozzeria e altro ancora.

Jeep Australia permette di aggiungere due pacchetti opzionali

Sotto il cofano però troviamo lo stesso motore benzina Pentastar V6 da 3.6 litri da 284 CV e 347 nm, abbinato a un cambio automatico a 8 marce. Il sistema di trazione integrale Selec-Trac viene offerto di serie ed è abbinato ad assali anteriori e posteriori Dana, piastre sottoscocca e molto altro ancora.

Gli acquirenti del Jeep Gladiator Sport S 2021 hanno la possibilità di scegliere due pacchetti opzionali: Comfort & Technology Group da 2450 dollari australiani (1570 euro) e Lifestyle Adventure Group da 2950 dollari australiani (1891 euro). Il primo aggiunge display touch da 8.4 pollici con navigatore satellitare e mirroring dello smartphone, avvio remoto, allarme di sicurezza, rivestimento interno del cielo per il tetto rigido e finestrini con protezione solare.

Il secondo, invece, aggiunge copertura avvolgibile per il cassone, portaoggetti per il sedile posteriore con serratura, altoparlante Bluetooth, quattro interruttori ausiliari programmabili, alternatore da 240A, batteria da 700A e altro ancora.

