Ferrari FXX-K Evo: due esemplari scendono in pista sul Mugello

Ferrari ha presentato ad ottobre 2017 la Ferrari FXX-K Evo sotto forma di un pacchetto di aggiornamento del modello esistente. Sotto il cofano troviamo lo stesso motore utilizzato sulla FXX-K ma con diverse modifiche apportate a peso ed aerodinamica grazie all’utilizzo maggiore della fibra di carbonio.

Il cambiamento più evidente è senza dubbio l’alettone posteriore fisso con profilo biplano. I designer del cavallino rampante hanno aperto anche il paraurti posteriore e ridisegnato l’estrattore mentre sulla parte frontale sono stati scavati i fianchi del paraurti. Altre modifiche sono presenti nell’impianto frenante ridisegnato e nell’aggiunta di generatori di vortici sul fondo.

Ferrari FXX-K Evo: due esemplari sono stati immortalati in video sul circuito del Mugello

Rispetto alla versione precedente, la Ferrari FXX-K Evo propone un carico verticale superiore del 23%, raggiungendo i 640 kg a 200 km/h e superando gli 830 kg a velocità massima. Anche il volante è stato migliorato in quanto vanta una forma molto più incisiva, oltre al manettino.

Proprio come la versione standard, il modello Evo è equipaggiato da un motore V12 65° con cilindrata di 6.3 litri in grado di sviluppare 860 CV a 9250 g/min e 750 nm di coppia massima a 6500 g/min. Il propulsore elettrico, invece, aggiunge 190 CV (140 kW). In totale, la Ferrari FXX-K Evo riesce ad erogare 1050 CV e oltre 900 nm.

Accanto al gruppo propulsore ibrido è presente un cambio F1 a doppia frizione a 7 marce, un impianto frenante realizzato da Brembo con dischi carbo-ceramici, delle sospensioni anteriori a triangoli sovrapposti e posteriori di tipo multi-link e pneumatici Pirelli P-Zero Slock dotati di sensori.

Dopo la galleria fotografica trovate un video pubblicato su YouTube da MattyB727 che ci mostra in azione due Ferrari FXX-K Evo sul circuito del Mugello durante i Ferrari Racing Days 2020 (29 agosto 2020).

