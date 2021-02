Ram 1500 TRX: alcuni rivenditori chiedono fino a 50.000 dollari in più per l’acquisto

Ram ha deciso di concludere il 2020 lanciando sul mercato lo speciale Ram 1500 TRX che nasconde sotto il cofano il prestante motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri utilizzato da altri due brand di Stellantis.

Vista la popolarità del pick-up, alcune concessionarie statunitensi hanno deciso di aumentare di parecchio il prezzo di vendita. La casa automobilistica statunitense propone il TRX ad un prezzo di partenza di 69.995 dollari (57.665 euro).

Ram 1500 TRX: alcuni rivenditori approfittano del suo successo per gonfiare i prezzi

Tuttavia, alcuni rivenditori stanno approfittando della popolarità del nuovo pick-up Hellcat, aggiungendo da 10.000 a 20.000 dollari (8238-16.477 euro) sulle edizioni standard e ben 50.000 dollari (41.192 euro) sulla Launch Edition.

Secondo una fonte, 193 1500 TRX erano disponibili per l’acquisto ieri in tutti gli Stati Uniti. Di quel numero, oltre la metà viene venduta ad un prezzo pari o vicino a quello di listino, da 72.000 a 96.000 dollari (59.317-79.089 euro) a seconda degli optional aggiunti al modello base. Ad esempio, il TRX Level 2 Equipment Group aggiunge quasi 8000 dollari (6590 euro) al veicolo, portando con sé sedili avvolgenti riscaldati, ricarica wireless e una serie di funzioni orientate al lusso.

Un utente di Reddit ha dichiarato di aver ricevuto circa 10 unità del nuovo Ram 1500 TRX e le stava proponendo a 25.000 dollari (20.596 euro) in più sulle edizioni standard e 50.000 dollari (41.192 euro) in più sulla Launch Edition, con prezzi non trattabili.

All’interno dello stesso post, l’uomo ha dichiarato che un rivenditore è riuscito a vendere due TRX a 100.000 dollari lordi (82.385 euro). Tale aumento truffaldino dei prezzi di vendita dei modelli particolarmente apprezzati dalle persone non è una cosa nuova.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI