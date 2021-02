Jeep CJ-8 Scrambler del 1982 proposta all’asta su Bring A Trailer

Nel corso della sua vita, Jeep è appartenuta a diverse società. L’ultima è Stellantis. Nonostante ciò, la casa automobilistica americana è sempre stata al vertice nel suo segmento. Attualmente, l’azienda propone diversi veicoli molto interessanti fra cui l’ultimissima Grand Cherokee L a sette posti fino al pluripremiato Renegade, oltre al pick-up Gladiator e all’iconico fuoristrada Wrangler.

Questo però non ha cancellato il fascino dei vecchi modelli che è possibile trovare sul mercato dell’usato. Un esempio è questa Jeep CJ-8 Scrambler del 1982. Il veicolo è stato introdotto ufficialmente nel 1981 come versione a passo lungo della CJ-7 ed è rimasto in produzione solo per circa cinque anni.

Jeep CJ-8 Scrambler: un esemplare del 1982 in perfette condizioni è in cerca di una nuova casa

Molti di voi sicuramente sapranno che i veicoli prodotti per pochissimi anni finiscono per diventare dei modelli da collezione. Bring A Trailer, ad esempio, sta proponendo all’asta un esemplare del 1982 che è riuscito a raccogliere fino ad ora 16.500 dollari (13.614 euro), anche se mancano ancora tre giorni al termine della vendita.

Nella configurazione attuale, la CJ-8 Scrambler è dotata di un motore a sei cilindri in linea da 4.2 litri, abbinato a una trasmissione manuale a 4 rapporti. Il venditore afferma che il veicolo è stato restaurato nel 2015 in cui sono sostituite alcune parti come il cofano motore e le maniglie delle portiere.

In aggiunta, il particolare pick-up ha ottenuto un sollevamento di 63 mm, una riverniciatura opaca, dei cerchi da 17” e degli pneumatici BFGoodrich. L’abitacolo di questa Jeep CJ-8 Scrambler è stato aggiornato con sedili avvolgenti, impianto audio Kenwood e console centrale bloccabile.

