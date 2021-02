Nuova Jeep Grand Cherokee L potrebbe partire da 38.490 dollari

Jeep ha presentato ufficialmente la nuova Jeep Grand Cherokee L il mese scorso e nelle ultime ore Car & Driver ha svelato i presunti prezzi di partenza, pari a 38.490 dollari (31.758 euro), con vendite che partiranno da questa primavera.

La gamma inizia con l’allestimento entry-level Laredo composto da fari a LED, componenti in tinta con carrozzeria e cerchi in alluminio da 18”. Entrando nell’abitacolo, troviamo un quadro strumenti digitale con display da 10.25 pollici e un sistema di infotainment con schermo touch da 8.4 pollici.

Nuova Jeep Grand Cherokee L: Car & Driver rivela i presunti prezzi di partenza dei vari allestimenti

Non mancano volante rivestito in pelle, sedile del conducente con regolazione elettrica a 8 vie e una panca della terza fila pieghevole manualmente. Altre caratteristiche includono un impianto audio composto da sei altoparlanti, accesso senza chiave e climatizzatore automatico bizona.

Sul fronte della sicurezza, la nuova Grand Cherokee L è dotata di un assortimento di sistemi di assistenza alla guida tra cui cruise control adattivo con Stop & Go, monitoraggio dell’angolo cieco e avviso di collisione con frenata attiva e rilevamento di pedoni/ciclisti. Altre caratteristiche di sicurezza includono assistenza al parcheggio, avviso di percorso trasversale posteriore e avviso di deviazione della corsia con assistenza al mantenimento della corsia.

La potenza viene fornita da un motore Pentastar V6 da 3.6 litri che sviluppa 294 CV e 348 nm di coppia massima, abbinato a una trasmissione automatica a 8 velocità e a un sistema di trazione posteriore. La trazione integrale è disponibile come optional ma purtroppo non conosciamo il prezzo per aggiungerla.

Un gradino sopra troviamo la Jeep Grand Cherokee L Limited che, secondo la stessa fonte, partirà da 45.490 dollari (37.534 euro). A bordo troviamo una griglia frontale più elegante, un portellone elettrico e dei fari abbaglianti automatici, oltre a fendinebbia a LED e al sistema di avvio remoto. Cambiamenti più importanti li troviamo nell’abitacolo poiché l’allestimento Limited aggiunge rivestimento in pelle Capri, sedile del passeggero con regolazione elettrica e sedili riscaldati nelle prime due file.

In aggiunta, abbiamo un volante in pelle riscaldato, uno specchietto retrovisore auto-oscurate e un sistema di illuminazione ambientale. Non mancano una presa di corrente da 115V, un apriporta universale per garage e un sistema di memoria del sedile del conducente.

I clienti che cercano più lusso possono optare per la Grand Cherokee L Overland da 56.490 dollari (46.610 euro). A bordo troviamo esclusivo cruscotto anteriore, unità di illuminazione a LED premium e tetto apribile panoramico.

Il SUV propone anche inserti cromati, tergicristalli sensibili alla pioggia, portellone elettrico con apertura senza mani e cerchi in alluminio da 20”. Gli interni sono stati aggiornati con sedili in pelle nappa traforata che dispongono di riscaldamento e ventilazione nella parte anteriore. Non mancano finiture in legno, sistema di illuminazione ambientale a cinque colori e servosterzo.

La panca della terza fila ripiegabile elettricamente, il navigatore GPS e l’impianto audio Alpine con nove altoparlanti e subwoofer completano l’equipaggiamento di bordo. Gli aggiornamenti non finiscono qui in quanto l’Overland dispone di sospensioni pneumatiche con smorzamento adattivo. Sotto il cofano è possibile optare anche per l’Hemi V8 da 5.7 litri che produce 363 CV e 520 nm.

Al vertice della gamma troviamo la Jeep Grand Cherokee L Summit che parte da 60.490 dollari (49.911 euro). Esternamente abbiamo una tetto in nero lucido e inserti in platinum chrome. All’interno sono presenti sedili in pelle nappa trapuntata con regolazione elettrica a 12 vie, funzione memoria, riscaldamento, ventilazione e massaggio, sistema di climatizzazione automatico a quattro zone, console centrale per la seconda fila di sedili e sistema di infotainment con schermo da 10.1 pollici e navigatore GPS.

Il modello top di gamma della nuova Jeep Grand Cherokee L è dotato di sistemi di assistenza alla guida aggiuntivi tra cui riconoscimento dei segnali stradali, telecamera con vista a 360°, sistema di guida semi-autonoma di Livello 2 e altro ancora.

