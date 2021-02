Ferrari F8 Tributo: ecco un body kit realizzato con la stampa 3D

1016 Industries ha svelato nelle scorse ore un body kit stampato in 3D che sta sviluppando per la Ferrari F8 Tributo. Il tuner definisce questo nuovo kit con il nome di Rampante ed è composto da un nuovo spoiler in fibra di carbonio nella parte anteriore, completato da prese d’aria sempre in carbonio.

Troviamo anche nuove cornici dei fari in carbonio e un cofano motore caratterizzato sempre da questo materiale. Le modifiche proseguono lungo i lati e includono minigonne stampate in 3D mentre la parte posteriore ha subito delle modifiche più evidenti con diffusore realizzato su misura, uno spoiler e delle prese d’aria a forma di J.

Ferrari F8 Tributo: 1016 Industries ha presentato nelle scorse ore il nuovo body kit Rampante

Completano le modifiche alla carrozzeria un nuovo impianto di scarico con tubi di realizzati sempre da 1016 Industries. Il nuovo body kit Rampante per la Ferrari F8 Tributo è disponibile ad un prezzo di 46.640 dollari (38.483 euro).

Oltre a modificare l’aspetto della supercar, le varie componenti sono anche funzionali. Ad esempio, le prese d’aria dei fari migliorano il flusso dell’aria mentre il condotto di aspirazione presente al centro dirige l’aria sotto il corpo. Il tuner ha inoltre assicurato che le singole parti del kit si adattino agli alloggiamenti e agli accessori OEM in modo da eliminare la necessità di tagliare o forare la carrozzeria della vettura.

Peter Northrop, amministratore delegato di 1016 Industries, ha detto: “La Ferrari F8 Tributo è un veicolo iconico che celebra l’eccellenza e il prestigio automobilistico e sapevamo di dover presentare il nostro nuovissimo kit in fibra di carbonio stampato in 3D per questo modello speciale. Poiché siamo alla continua ricerca di idee di design innovative, non potevamo lasciarci sfuggire l’opportunità di esplorare le reali capacità di trasformare una stampa 3D in un kit per i nostri clienti. La 1016 Industries F8 è stata realizzata per gli appassionati di auto che cercano di dare una svolta completamente unica a questa supercar d’élite“.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI