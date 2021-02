Ferrari: la nuova monoposto sarà presentata il 10 marzo

Ferrari presenterà ufficialmente la nuova Ferrari SF21 il prossimo 10 marzo. La notizia è stata diffusa nelle scorse ore dalla stessa Scuderia Ferrari attraverso il sito Web ufficiale.

La casa automobilistica modenese ha scelto il nome SF21 per la nuova monoposto che sarà guidata da Carlos Sainz e Charles Leclerc nella prossima stagione di Formula 1. Entrambi i piloti avranno la possibilità di sfidare quest’anno le altre scuderie come Mercedes e Red Bull.

Ferrari: la nuova monoposto SF21 sarà svelata ufficialmente il 10 marzo

All’interno della gestione sportiva di Maranello, ieri mattina è stata accesa, per la prima volta, la nuova SF21. Prima dell’accensione, però, Mattia Binotto – team principal della Scuderia Ferrari – ha voluto esprimere alcune considerazioni sulla stagione 2021 di Formula 1.

“È l’inizio della nostra stagione 2021: ci aspetta un anno di sfide e c’è grande voglia di riscatto. La vettura è stata sviluppata e migliorata in tutte le aree per quanto ci era consentito. Dobbiamo metterci tutta la nostra determinazione e rimanere umili, consapevoli di dove eravamo e di dove vogliamo arrivare“, ha dichiarato il dirigente.

Vi ricordiamo che l’inizio del campionato, previsto per il 21 marzo con il Gran Premio d’Australia, è stato rinviato al weekend successivo con il Gran Premio del Bahrein. La federazione ha deciso di posticipare la gara inaugurale della stagione a causa del coronavirus.

Tutti i GP annullati nella stagione precedente a causa del COVID-19, fra cui quelli di Francia, Singapore, Monaco, Giappone e Stati Uniti, ritorneranno nel mondiale di quest’anno mentre i Gran Premi introdotti nel 2020, per rimpiazzare quelli annullati (come quelli di Toscana, Emilia-Romagna e Sakhir), non sono compresi. La stagione 2021 di F1 terminerà il 12 dicembre 2021 con il Gran Premio Eithad Airways Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI