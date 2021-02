Stellantis: a Trnava nessun problema

La produzione presso lo stabilimento automobilistico Stellantis Slovakia di Trnava è regolare e la pandemia non ha influito sul suo funzionamento. L’azienda gestisce la produzione dei singoli stabilimenti produttivi ottimizzando le attività produttive, tenendo conto e adattandosi a fluttuazioni quali consegne di pezzi, vincoli e simili. La notizia è stata confermata dal portavoce di Stellantis Slovacchia Peter Švec.

Secondo uno studio di IHS Markit, nel primo trimestre di quest’anno, le case automobilistiche produrranno più di 670.000 veicoli in meno a causa della mancanza di chip rispetto allo scorso anno. I problemi sono stati causati dall’improvvisa ripresa del mercato automobilistico globale alla fine dello scorso anno. Durante la crisi causata dalla nuova pandemia di coronavirus dello scorso anno, i produttori di chip sono passati alle forniture per i produttori di computer, elettronica di consumo come televisori e console di gioco, nonché per l’industria delle biotecnologie.

Nelle ultime settimane case automobilistiche come Volkswagen, General Motors, Nissan e Honda sono state costrette a rallentare o interrompere la produzione di alcuni modelli a causa della mancanza di semiconduttori. A metà gennaio è stata costituita una nuova società, Stellantis, dalla fusione del gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e del gruppo Groupe PSA, che comprende anche lo stabilimento di Trnava.

