Jeep Wrangler: ecco uno speciale esemplare convertito in limousine

Jeep dà la possibilità di acquistare l’ultima generazione della Jeep Wrangler sia in versione a due che a quattro porte tramite l’allestimento Unlimited. In questo modo, i passeggeri seduti dietro, che hanno bisogno di salire a bordo o scendere dal veicolo, possono farlo avendo abbastanza spazio per muoversi.

In questo articolo, però, vi proponiamo un esemplare davvero interessante in vendita in Australia. Si tratta più precisamente di una Jeep Wrangler TJ Limousine del 1997. Questo veicolo è stato allungato di 4,3 metri, ben oltre quello che si può immaginare su una Wrangler.

Jeep Wrangler: una TJ del 1997 convertita in limousine è in vendita

Il venditore afferma che il particolare fuoristrada ha percorso 160.981 miglia (259.073 km), quindi sicuramente il precedente proprietario l’ha guidata abbastanza spesso. Sotto il cofano di questa Wrangler si nasconde un motore benzina a sei cilindri da 4 litri abbinato a una trasmissione manuale a 5 velocità che trasmette l’intera potenza a tutte e quattro le ruote.

Anche se è presente la trazione integrale, però, potrebbe essere molto difficile affrontare le strade tortuose vista la lunghezza di questo veicolo. Il venditore sostiene, inoltre, che questa Jeep Wrangler TJ Limousine presenta una piccola ammaccatura sulla portiera posteriore di sinistra, un freno di stazionamento non funzionante e il sedile del conducente strappato.

Anche se si tratta di una limousine, gli interni non sono poi così lussuosi come ci si potrebbe aspettare. Al momento della pubblicazione di questo articolo, lo speciale fuoristrada ha raggiunto la somma di 75.000 dollari (62.043 euro) ma mancano ancora 16 giorni al termine dell’asta.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI