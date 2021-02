Stellantis: i primi modelli congiunti di Alfa Romeo, DS e Lancia nel 2024

Stellantis dovrebbe lanciare nel 2024 nuovi modelli sviluppati congiuntamente per i marchi premium del gruppo: Alfa Romeo, DS e Lancia, al fine di tornare all’offensiva in questo segmento redditizio. Poco dopo la fusione tra PSA e FCA, il nuovo gruppo Stellantis ha annunciato la composizione del suo nuovo organigramma, con i marchi Alfa Romeo, DS e Lancia come polo “Premium” . Jean-Philippe Imparato, il nuovo capo dell’Alfa Romeo appena arrivato da Peugeot, è anche il coordinatore delle sinergie per i tre marchi Premium del gruppo europeo.

Secondo un’intervista a Marion David, Product Director di DS Automobiles, riportata da Automotive News Europe in occasione della presentazione della nuova DS 4, i futuri modelli di questi marchi condivideranno caratteristiche comuni che li distinguerebbero dai marchi generalisti del gruppo Stellantis: “ Stiamo lavorando con i nostri colleghi italiani su moduli, motori e funzioni premium specifici, per differenziare i marchi premium dai marchi consumer del gruppo. Per la prossima generazione, ci concentreremo sulla creazione di sinergie, che sono la ragion d’essere della creazione di Stellantis. Questi modelli appariranno nel 2024 o nel 2025 ”.

In DS rimarrà sempre in vigore il piano prodotto annunciato nel 2017: ogni anno verrà lanciato un nuovo modello del marchio, fino al 2023. All’Alfa Romeo, lo Stelvio dovrebbe presto essere seguito da altri due nuovi SUV: il Tonale che sarà presentato nel 2021 e un nuovo SUV da città, basato sulla piattaforma CMP di Stellantis e che dovrebbe essere assemblato in Polonia a partire dal 2023.

Infine, in Lancia, la piccola Ypsilon ha appena ricevuto un leggero restyling per festeggiare i suoi 10 anni, a testimonianza della volontà del gruppo di continuare a mantenere vivo il marchio italiano, in attesa del suo tanto atteso rinnovamento.

