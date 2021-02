Marelli nomina Juan Manuel Mollá Chief Commercial Officer

Il fornitore automobilistico globale Marelli ha annunciato la nomina di Juan Manuel Mollá a chief commercial officer. Mollá sostituisce Detlef Juerss, che dopo due anni in qualità di chief commercial officer e chief technology and engineering officer, lascerà l’attività alla fine di marzo.

Mollá ha più di 30 anni di esperienza internazionale nel settore automobilistico ed è entrato a far parte di Magneti Marelli nel 2008. Ha trascorso gli ultimi 13 anni in Marelli ricoprendo diversi ruoli, iniziando come direttore generale all’interno delle operazioni argentine dell’azienda, per poi passare a quello globale direttore commerciale, GTS, con sede in Italia. Dal 2018, ha sede in Germania, leader nello sviluppo aziendale, nelle vendite e nel marketing per l’illuminazione automobilistica. Mollá coprirà i principali mercati internazionali di Marelli lavorando a fianco di Hironori Kimura, EVP, CCO, Giappone.

L’amministratore delegato e presidente di Marelli, Beda Bolzenius, ha dichiarato: “Come abbiamo annunciato a dicembre nell’ambito di Ambition 2024, la conoscenza e la diversificazione del cliente è una parte fondamentale del nostro successo futuro. La conoscenza del mercato di Juan, le sue relazioni con i nostri clienti esistenti e gli OEM globali come risultato del suo tempo in Marelli Automotive Lighting saranno una grande risorsa per Marelli mentre andiamo avanti. ”

Commentando il suo nuovo ruolo, Juan ha detto: “Sono sia onorato di essere stato nominato per questa importante posizione in Marelli sia entusiasta per le sfide che mi attendono. Il team di vendita internazionale e qualificato continuerà il suo viaggio verso il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine dell’azienda. Le tecnologie di prossima generazione, le migliori prestazioni e la competitività sono essenziali per essere in grado di supportare i nostri clienti e diventare i leader di mercato nella mobilità oggi e domani “.

