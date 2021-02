Peugeot Mexico farà diversi lanci nella prima metà dell’anno

Dopo l’assegnazione di Igor Dumas direttamente alla Opel France, Gerardo Carmona ha assunto il ruolo di leader della Peugeot in Messico, diventando il primo messicano ad esserlo. Carmona ha commentato per il programma Autos en Imagen quali saranno le prime azioni all’interno del suo management.

Peugeot: importanti lanci avverranno in Messico nella prima metà del 2021

Uno di questi è mantenere il successo commerciale per il resto dell’anno poiché sono in arrivo importanti lanci per questa prima metà del 2021. “Abbiamo il lancio della nuova 208 per aprile, abbiamo anche ricevuto un aggiornamento di 3008 e 5008, inoltre a cui abbiamo rafforzato il nostro portafoglio di prodotti con l’arrivo di Lantrek “, ha detto Carmona. Un altro dei punti centrali della sua gestione sarà quello di stabilire protocolli di follow-up dopo la fusione di FCA con PSA che porta il nome aziendale di Stellantis.

“Lavoreremo su questa nuova integrazione poiché in precedenza Peugeot Mexico era assegnata alla regione dell’America Latina e ora saremo integrati nella regione del Nord America. Queste nuove sinergie ci porteranno buoni benefici e con essi maggiori possibilità di nuovi prodotti, anche se non a breve termine ”, ha sottolineato.

Allo stesso modo, il manager messicano ha sottolineato che uno degli obiettivi principali del marchio è quello di puntare sulla tecnologia e sul prodotto in quanto tale, motivo per cui i modelli hanno subito un notevole cambiamento e si sono anche cimentati in questioni di elettrificazione in modo importante ” Sebbene gli incentivi fiscali non abbiano consentito di portare veicoli elettrici in Messico, non abbiamo escluso questa possibilità, potrebbe anche verificarsi entro la fine di quest’anno o all’inizio del 2022 “.

Indubbiamente una delle sfide personali di Carmona è massimizzare il portafoglio prodotti del marchio e, infatti, la gamma ha 2 anni, che è la più recente che Peugeot ha avuto nella sua intera storia in Messico.

“Vogliamo far sapere al cliente che abbiamo tutte le promesse allineate. Attualmente, abbiamo la più alta soddisfazione del cliente in tutta l’America Latina e tra le migliori 10 al mondo. Siamo l’unico marchio che offre la promessa che, se non sono soddisfatti del servizio, non lo pagano ”, ha concluso il manager.

