Ferrari Driver Academy: si comincia con 7 ragazzi e 1 ragazza

L’avventura della Ferrari Driver Academy è cominciata ieri dal Museo Ferrari di Maranello che ha fatto da scenario per l’apertura dell’anno numero dodici relativo ai corsi della FDA del Cavallino Rampante. Tutto è cominciato infatti nel 2009 col fine nobile di indirizzare i ragazzi (e ora anche ragazze) verso la Formula 1.

È infatti questo l’anno in cui la Ferrari Driver Academy ha aperto anche alle ragazze, difatti i componenti saranno otto anche se ieri a Maranello erano sei i presenti visto che mancavano Mick Schumacher impegnato con la Haas con la quale debutterà durante questa stagione di Formula 1 e Dino Beganovic che si trovava ad Abu Dhabi per disputare due gare del Formula 3 Asian Series a cui prende parte. Tra i più emozionati ieri c’erano sicuramente James Wharton, 14enne australiano, che è stato selezionato durante le FDA Scouting World Finals e Maya Weug, 16enne olandese, che rappresenta la prima ragazza a fare parte della Ferrari Driver Academy dopo aver vinto il FIA Girls on Track – Rising Stars.

Programmi e impegni stagionali

A salutare le nuove matricole della Ferrari Driver Academy c’era Marco Matassa che dirige proprio la FDA, Mattia Binotto e Laurent Mekies. Cominceranno quindi questa settimana il Camp che apre l’annata in FDA con cinque giornate relative a lezioni di differenti materie, test psicofisici, attività sportiva e due giorni di kart a Lonato in accordo con Tony Kart. Da qui, per tutto l’anno, la FDA seguirà i ragazzi singolarmente con supporto in pista e non con attività specifiche individuali.

Con Mick Schumacher sono quattro i piloti che hanno militato nella Ferrari Driver Academy e che hanno poi preso parte al Mondiale di Formula 1, con lui ci sono infatti Charles Leclerc, Sergio Perez e Lance Stroll. Un po’ come Mick anche Callum Illot sarà molto vicino al Circus essendo test driver della Ferrari. In ogni caso nel 2021 competerà con un programma nel Gran Turismo sempre a bordo di una Ferrari.

Robert Shwartzman e Marcus Armstrong militeranno invece in Formula 2 con Prema e DAMS. Il russo che ha già vinto quattro volte nel 2020 punterà stavolta al titolo vinto l’anno scorso da Mick Schumacher. Anche Armstrong, che a Fiorano ha girato con la SF71H di Formula 1, punterà a fare il meglio possibile. in Formula 3 è invece il turno di Arthur Leclerc, secondo lo scorso anno in Formula Regional per quello che riguarda il titolo europeo, ottenendo però un set di vittorie e pole position che non è stato battuto da nessuno. Per questi motivi approderà quest’anno in Formula 3 col supporto di Prema.

Il campionato europeo di Formula Regional 2021 impiegherà invece Dino Beganovic, svedese del 2004, che nel 2020 all’esordio nelle monoposto ha riscosso pareri positivi nell’Italian F4 Championship Certified by FIA vincendo anche a Imola e finendo terzo nella classifica finale. Come si diceva, in queste ultime settimane ha preso parte alla Formula 3 Asian Series che utilizza le medesime monoposto che utilizzerà quest’anno nel nuovo campionato.

Gli ultimi due arrivati, Maya Weug e James Wharton, rimarranno al momento su campionati destinati alle loro attuali competitività. Maya debutterà infatti in Formula 4, dopo aver girato con una monoposto identica durante il programma FIA Girls on Track – Rising Stars mentre Wharton per la sua giovane età sarà obbligato a correre in kart ma nella seconda parte della stagione è stato già previsto per lui un percorso di avvicinamento alle monoposto.

Le dichiarazioni di Binotto e di Matassa

Tra gli uomini Ferrari che hanno assistito alla prima giornata in Ferrari Driver Academy dei futuri talenti del Cavallino Rampante c’erano Mattia Binotto e Marco Matassa.

Il team principal della Scuderia ha ammesso: “comincia ufficialmente oggi una nuova stagione della Ferrari Driver Academy. È un momento importante non soltanto per gli otto partecipanti alla classe 2021 ma per tutta la Scuderia: abbiamo sempre detto che la FDA non è soltanto una scuola che deve far crescere i migliori talenti per portarli in Formula 1 ma, soprattutto, deve formare quelli che in futuro saranno i portacolori della Scuderia Ferrari nella massima competizione automobilistica. Quest’obiettivo lo abbiamo realizzato con Charles Leclerc e siamo lieti che quest’anno farà il suo debutto in F1 anche un altro pilota cresciuto con noi, Mick Schumacher. Oltre ai visi noti di Callum, Robert, Marcus, Arthur e Dino mi ha fatto molto piacere salutare le due matricole, Maya Weug e James Wharton, che entrano da quest’anno a far parte della Academy. Il loro arrivo è importante perché costituisce la conferma dello sforzo che stiamo facendo anche sul versante dell’inclusione nel motorsport. A tutti faccio il mio personale in bocca al lupo per una stagione di crescita e di successi, da affrontare con umiltà, con determinazione e con voglia di imparare, senza smettere mai di inseguire i propri sogni”.

Parole di stima anche quelle di Marco Matassa che gestisce proprio l’Academy: “l’inizio di un nuovo anno per noi della Ferrari Driver Academy è sempre un momento molto speciale. Riabbracciamo i ragazzi che conosciamo già e diamo il benvenuto alle matricole sapendo che ci aspetta una stagione da vivere intensamente. Nel 2020 i nostri piloti hanno raggiunto risultati di altissimo livello e questo non può che essere uno stimolo per provare a fare ancora di più nel 2021 perché la ricerca del continuo miglioramento è alla base della filosofia Ferrari e dunque anche di FDA. Voglio dare un benvenuto speciale agli esordienti James Wharton e Maya Weug il cui ingresso rappresenta una nuova frontiera per l’Academy. James è infatti il vincitore della prima edizione delle FDA Scouting World Finals, un evento nel quale i sei finalisti tra i tanti giovanissimi piloti provenienti da ogni parte del mondo, selezionati grazie alle collaborazioni avviate con ACI, Tony Kart, Motorsport Australia ed Escuderia Telmex, si sono confrontati per conquistare un posto nel nostro programma. Maya è invece la prima ragazza ad entrare a far parte di FDA attraverso la nostra partnership con la commissione FIA Women in Motorsport che ha lanciato una ricerca mondiale per selezionare le giovani pilote di maggior talento, progetto nella quale crediamo fortemente. Non vediamo l’ora di metterci al lavoro con i ragazzi per preparare le basi di un nuovo anno di soddisfazioni”.

