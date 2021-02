Auto storiche over 40 anni ora possono entrare in Area C Milano. Il 29 gennaio la Giunta comunale di Milano ha deliberato le deroghe ai divieti di circolazione nella zona più centrale del capoluogo lombardo. A chi? Ai veicoli storici con più di 40 anni e in possesso di Certificato di Rilevanza Storica. Deroghe che si traducono in libertà di circolazione: sempre. Tutto il giorno. Tutto l’anno.

Auto storiche over 40 ora possono entrare in Area C Milano: dopo l’Area B

E così, è una doppietta. Il primo colpo nella precedente delibera entrata in vigore il 1° giugno 2020 riguardante la circolazione in Area B: gigantesca zona a traffico limitato, non a pagamento per nessuno. Il secondo colpo l’Area C, centro storico milanese a pagamento per parecchi mezzi.

Tutte uniformi le deroghe per la libertà di circolazione dei veicoli storici certificati compresi quelli tra i 20 ed i 39 anni di anzianità: sono concessi 25 giorni di accesso all’anno in entrambe le Ztl. Pagando l’ingresso in Area C. Obiettivo: salvaguardarne la cultura della valorizzazione. Incoraggiarne, promuoverne e favorirne la conservazione e il recupero.

Vittoria dell’ASI e degli enti certificatori: sì agli ingressi in Ztl

La spinta arriva da ASI (Automotoclub storico italiano) ed enti certificatori che, in ambito istituzionale, sostengono la tutela del motorismo storico e, tra gli appassionati: promuovono l’uso responsabile e consapevole dei veicoli storici.

Milano ha accolto e condiviso i criteri di distinzione tra veicoli vecchi e veicoli storici certificati: questi ultimi rappresentano una categoria numericamente ristretta. Con circolazione già molto limitata per le proprie caratteristiche tecniche. Occorre solo la registrazione della targa secondo le modalità che saranno indicate nei provvedimenti attuativi.

Rammentiamo intanto che, causa pandemia di coronavirus, le telecamere di Area B e Area C sono spente: le due Ztl non sono attive. Fino a quando? Non si sa.

