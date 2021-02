Stellantis: Cina e mobilità elettrica le chiavi per il futuro

Il viaggio di Stellantis è appena cominciato. Dopo il boom iniziale, le azioni della casa automobilistica nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot sono appena sopra il livello di debutto due settimane fa. Di conseguenza, le azioni vengono scambiate a un prezzo inferiore rispetto a quelle dei suoi colleghi, tra cui Volkswagen e Ford Motor.

Ciò è in parte dovuto al fatto che il valore di mercato di Stellantis di 49 miliardi di dollari (41 miliardi di euro) non riflette ancora pienamente i 5 miliardi di euro di risparmi annuali che il capo del gruppo Carlos Tavares ha promesso. Ma gli investitori possono stare tranquilli sulla sua capacità di tagliare i costi: due anni dopo aver acquistato Opel da General Motors, ha aumentato i margini operativi all’8,5%, superando le altre case automobilistiche europee.

Gli analisti di Jefferies prevedono che minori costi di ricerca, condivisione delle piattaforme e tecnologie per auto e risparmi sugli acquisti dovrebbero aumentare l’utile operativo di Stellantis di quasi il 50% a € 16 miliardi tra il 2021 e il 2025 Il nuovo gruppo ha una solida base in Europa e in America, un buon portafoglio di SUV ha garantito grazie a Jeep e Ram una presenza significativa nel segmento dei SUV e dei veicoli commerciali leggeri.

La sfida principale di Stellantis riguarda la Cina. Fiat e Peugeot non sono riuscite ad avanzare in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo. Le iniziative esistenti, come il contratto recentemente esteso tra PSA e Dongfeng Motor, non hanno dato molti frutti. Tavares ha bisogno di trovare un’alleanza più significativa, forse con Geely, il proprietario di Volvo Cars.

La velocizzazione della transizione ecologica è un’altra priorità. Fiat ha siglato un accordo di condivisione delle emissioni con Tesla per evitare pesanti multe dall’Unione Europea nel 2019. Ciò potrebbe non essere più essenziale dopo la fusione con Peugeot, che quest’anno è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di carbonio. Ma Stellantis ha ancora bisogno di elettrificare SUV e pickupper stare al passo con la General Motors, che ha appena promesso una linea completamente elettrica entro il 2035. Stellantis dovrà spendere almeno 1 miliardo di euro all’anno per rimanere competitiva, secondo UBS.

Infine, Tavares deve mettere in ordine i 14 marchi che supervisiona, tra cui Alfa Romeo e Maserati, due linee Fiat potenzialmente ad alto margine ma ora in difficoltà. La nomina del veterano Peugeot Jean-Philippe Imparato a capo di Alfa Romeo suggerisce un impegno per rilanciare il marchio.

