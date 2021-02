Ferrari SF71H guidata da Mick Schumacher (e non solo) sul circuito di Fiorano

Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael Schumacher, è tornato nuovamente al volante della Ferrari SF71H, la monoposto utilizzata dal cavallino rampante in Formula 1 nel 2018, sul circuito di Fiorano nella mattinata di venerdì 29 gennaio 2021. Il giovane pilota tedesco ha avuto già la possibilità di mettersi al volante della vettura, sempre su questo tracciato, il 30 settembre dello scorso anno.

Questi test hanno permesso a Schumacher di effettuare una serie di giri per prepararsi alla prossima stagione della massima competizione automobilistica, che quest’anno partirà il 12 marzo a Bahrein con i test ufficiali.

Ferrari SF71H: la monoposto 2018 scende in pista con Schumacher, Sainz e Leclerc al volante

Mick Schumacher debutterà ufficialmente in Formula 1 come pilota del team Haas. Negli ultimi anni, il giovane Schumacher ha conquistato la vittoria nel campionato F3 Europeo nel 2018, il campionato di Formula 2 dello scorso anno e inoltre è stato inserito nella Ferrari Driver Academy nel 2019. Quest’anno sarà molto importante per Schumacher in quanto debutterà nella famosa competizione automobilistica.

La Ferrari SF71H guidata da Mick ha conquistato 571 punti e il secondo posto nella classifica costruttori nel campionato del mondo di F1 del 2018 con al volante Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen.

Sotto il cofano della monoposto, progettata da Simone Resta e Mattia Binotto, è presente il motore 062 Evo V6 turbo ibrido da 1.6 litri abbinato a un cambio semi-automatico sequenziale a controllo elettronico a 8 rapporti + retromarcia. In aggiunta, la SF71H dispone di un telaio in materiale composito e fibra di carbonio e un peso complessivo di 733 kg.

Dopo la galleria fotografica vi proponiamo tre video pubblicati su YouTube da Italiansupercarvideo in cui è possibile vedere in azione la Ferrari SF71H con alla guida non solo Mick Schumacher ma anche Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI