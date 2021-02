La Ferrari Roma si sente come una vera auto sportiva | Video

Oltre ad avere uno stile unico rispetto alle altre vetture del cavallino rampante, la Ferrari Roma propone un’esperienza di guida altrettanto unica. La supercar è arrivata sul mercato come una via di mezzo tra la Portofino e la F8 Tributo.

Nelle scorse ore, sono state pubblicate le prime recensioni su YouTube dai giornalisti che hanno avuto la possibilità di metterla alla prova. La Roma viene venduta da Maranello come una granturismo ma può essere considerata una vera auto sportiva in quanto le sue caratteristiche permettono.

Ferrari Roma: Matt Farah di TheSmokingTire ha provato la nuova supercar V8

Sotto il cofano si nasconde un V8 biturbo da 3.9 litri in grado di sviluppare una potenza di 620 CV e 761 nm di coppia massima. Si tratta dello stesso propulsore che viene utilizzato su altre vetture della casa automobilistica modenese. Tuttavia, Ferrari ha modificato l’otto cilindri per utilizzarlo nella Roma.

Matt Farah del canale YouTube TheSmokingTire ha avuto il piacere di provare un esemplare blu della Roma. Egli sostiene che il sound erogato dall’otto cilindri di questa vettura è addirittura meglio di quello proposto dalla F8 Tributo. Accanto al pluripremiato propulsore troviamo un cambio a doppia frizione a 8 marce. Farah sostiene che è possibile ottenere il massimo da questo cambio se utilizzato in modalità manuale.

Sul mercato, la Ferrari Roma sfida artisti del calibro di Mercedes-AMG GT C, Bentley Continental GT e Porsche 911 Turbo e, sebbene siano tutte auto eccellenti, non fanno girare la testa come questa Ferrari, afferma il recensore.

Come ci si potrebbe aspettare, però, non abbiamo di fronte un’auto alla portata di tutti in quanto è piuttosto costosa e inoltre il prezzo aumenta notevolmente nel momento in cui si aggiungono degli optional. In Italia, la Ferrari Roma parte da 198.866 euro ma l’esemplare blu provato da Matt Farah vale 316.000 dollari (262.626 euro).

