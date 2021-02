Alfa Romeo festeggia con Jannik Sinner la sua seconda vittoria

Il tennista azzurro Jannik Sinner ha conquistato la seconda vittoria in un ATP 250, facendo suo il Great Ocean Road Open di Melbourne (in Australia). Era dal 2006 che un tennista così giovane, 20 anni da compiere ad agosto, non vinceva due titoli ATP ed è il miglior modo per approcciare agli Australian Open che iniziano proprio oggi.

Sinner è stato supportato da Alfa Romeo. L’incontro tra le raffinate soluzioni tecniche del marchio del Biscione e la stoffa degli atleti, che nel corso del tempo ne hanno indossato il vessillo sia come piloti nelle più prestigiose manifestazioni motoristiche che come testimonial, è sempre garanzia di successo.

Alfa Romeo: il marchio di Arese celebra la vittoria conquistata dal giovane tennista italiano

Jannik Sinner è già fra i più giovani italiani di sempre a entrare nella top 100 della classifica ATP e ha raggiunto all’esordio i quarti di finale del Roland Garros. Le vittorie conquistate a Sofia e Melbourne dimostrano come il tennista sappia interpretare ogni successo come un nuovo punto di partenza, come il primo passo di una lunga strada da percorrere a bordo di Alfa Romeo.

Come accade in Formula 1, è importante che progresso e prestazioni siano costanti e rilevanti. L’habitat naturale di Alfa Romeo si trova nelle strade e nei circuiti di tutto il mondo ma il brand di Arese è animato da uno spirito competitivo capace di trasferirsi con successo anche su altri campi di gara.

La casa automobilistica di Stellantis sostiene la preparazione e tutte le sfide di Jannik Sinner lungo il suo percorso agonistico. Il tennis è uno sport fatto di tecnica che necessita di continui affinamenti e questo è lo stesso approccio degli ingegneri di Alfa Romeo che, come il tennista, sanno abbinare lucidità e talento in una costante tensione al miglioramento.

