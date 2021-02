ASI lancia un contest per creare la nuova mascotte

Automotoclub Storico Italiano (ASI) ha annunciato nelle scorse ore il lancio del concorso Character Design: crealo per ASI creato della sua Commissione Giovani. Si tratta di una nuova iniziativa che ha l’obiettivo di coinvolgere ed avvicinare i giovani al motorismo storico e alla realizzazione della nuova mascotte della federazione.

Il contest è rivolto agli under 40 iscritti o laureati in grafica, design, architettura e indirizzi d’arte. Tutti coloro che rispetteranno questi requisiti potranno partecipare e proporre il proprio personaggio di fantasia (character design) che sarà protagonista delle future manifestazioni dell’Automotoclub Storico Italiano.

ASI: Character Design: crealo per ASI è il nome del nuovo concorso lanciato dalla federazione

Il vincitore riceverà un premio di 1000 euro e inoltre la sua mascotte verrà riprodotta in svariate forme (come gadget e gonfiabili) e vendute presso i club federati dell’ASi. Il ricavato sarà destinato ad iniziative solidali.

Tutti i character design dovranno essere presentati entro l’11 giugno 2021 e verranno esaminati da una commissione composta dal presidente ASI Alberto Scuro, dal vicepresidente ASI Paolo Pininfarina, dal consigliere federale ASI Agnese Di Matteo, dal presidente della Commissione Giovani di ASI Costanzo Truini, dal responsabile marketing e comunicazione ASI Felice Graziani, dall’esperto in grafica d’arte Salvo Manuli, dall’esperta in arti visive e studi culturali Daniela Sangiorgio e da Mirko Ronzoni e Francesca Dalli.

Per scoprire maggiori informazioni su come partecipare al concorso Character Design: crealo per ASI, istituito dalla Commissione Giovani dell’Automotoclub Storico Italiano, basterà recarsi a questo link.

