Una splendida Ferrari F2004 di Formula 1 va all’asta il 13 febbraio

Il 13 gennaio sarà il giorno buono per non perdersi un’occasione unica di portarsi a casa una delle monoposto Ferrari più vittoriose di sempre, portafoglio permettendo. In quell’occasione infatti RM Sotheby’s metterà all’asta una splendida copia (identica!) della mitica Ferrari F2004 di Formula 1: senza che sia stato previsto alcun prezzo di riserva.

Con la F2004 la Ferrari ha vinto, nel 2004, il Mondiale Piloti con Michael Schumacher e quello Costruttori. La copia proposta da RM Sotheby’s non prevede il motore e nemmeno buona parte della meccanica, sebbene ogni altra parte sia praticamente la stessa della monoposto originale.

Copia perfetta

La Ferrari F2004 che andrà all’asta tra qualche giorno è originale nella livrea e in ogni sua parte e veniva utilizzata dalla Scuderia a scopo promozionale. Tuttavia già dal 2014 fa parte della collezione di un noto collezionista inglese che l’ha mantenuta al meglio in un garage climatizzato accanto ad altre Ferrari della sua collezione.

Va ricordato che la F2004 è stata una delle più vittoriose monoposto del Cavallino Rampante: 15 vittorie ottenute (13 Schumacher e 2 Barrichello) su 18 Gran Premi disputati nel 2004 con 12 pole position e 14 giri più veloci. Sono stati quindi 148 i punti conquistati da Michael Schumacher durante la stagione 2004 e 114 quelli totalizzati da Rubens Barrichello.

Incredibile è invece il valore previsto dagli esperti per la F2004 che sarà proposta all’asta da RM Sotheby’s: nello specifico la stima prevede un costo compreso fra i 100mila e i 150mila euro. Una cifra che per chi può permettersi di sborsarla rappresenta un valore non così elevato. Basti pensare che a dicembre la replica della Ferrari SF1000 celebrativa per il 1000esimo Gran Premio del Mugello, era stata venduta per quasi 1 milione e 300 mila euro: anche in quell’occasione la stima non andava oltre i 200mila euro. Teoricamente la F2004, il 13 febbraio dovrebbe essere venduta ad un prezzo simile a quello visto a dicembre visto l’alto valore collezionistico di una delle monoposto più vincenti di sempre.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI