Prop Car Racing integra la griglia TCR South America con due Alfa Romeo Giulietta

Il Prop Car Racing è il nuovo membro della prima griglia TCR Sud America. Il team di Darcio dos Santos schiererà due Alfa Romeo Giulietta TCR per la prima stagione nella categoria.

Fabio Casagrande è uno dei piloti confermati: il paulista americano schiererà la sua vettura in tutte le tappe previste. L’altra vettura del team avrà al volante l’americano Roy Block naturalizzato argentino. Gestisce i tre eventi senza conflitti di calendario con l’IMSA e il team definirà successivamente chi prenderà il controllo della macchina negli altri eventi in calendario.

Casagrande ha già gareggiato per Prop Car Racing negli eventi di Formula 3. Oltre alla F3, il paulista ha avuto una traiettoria nel karting nazionale, disputando tra il 1997 e il 2002 il Campionato brasiliano della modalità. Titolare di un’eccezionale carriera internazionale e in corsa per il quarto anno consecutivo da TMR Engineering all’interno degli eventi IMSA, Block è stato colui che ha fatto il collegamento tra Prop Car e il team TMR, da cui Darcio dos Santos ha acquisito le due Alfa Romeo Giulietta.

“Il marchio Alfa Romeo è molto popolare tra i brasiliani sin dai tempi in cui correvano Piero Gancia ed Emilio Zambello, oltre ad Abílio e Alcides Diniz. Il team Prop Car è stato nell’F-3 dall’inizio dei campionati, principalmente quello sudamericano, dove abbiamo stretto grandi amicizie e buone dispute su piste di tutta la regione. Sarà un grande piacere vedere tutti questi grandi amici in un evento formidabile come promette TCR South America. Siamo molto motivati ​​per la stagione di apertura “, ha detto Darcio dos Santos, capo del team Prop Car Racing.

“Sono molto felice di gareggiare nella stagione inaugurale di TCR South America per Prop Car. È una squadra molto tradizionale che ha promosso la mia evoluzione dai kart alle auto da corsa. Stare insieme a Darcio e a tutti i membri della squadra in una categoria internazionale sarà fantastico. Spero che sarà un anno molto positivo per noi ”, ha detto Fabio Casagrande.

“Sono molto entusiasta e felice di far parte di un progetto per correre il TCR in Sud America. Sono molto felice di far parte della famiglia Prop Car e lavorare con Darcio dos Santos, che ha molta storia nel motorsport in Sud America. “, ha detto Roy Block.

Mauricio Slaviero, promotore del TCR South America in Brasile, ha ricordato che: “Il team Prop Car ha una lunga tradizione sulle piste sudamericane, rivelando nomi importanti nella storia del motorsport brasiliano. Sono molto contento dell’ingresso di Prop Car Racing nella nostra griglia inaugurale, soprattutto perché segna l’ingresso di un’altra casa automobilistica, l’Alfa Romeo, nel campionato ”.

Ricardo Caballero, direttore sportivo di TCR South America, ha dichiarato: “L’ingresso di Prop Car Racing nella categoria è davvero un orgoglio e una soddisfazione. Non è solo una nuova squadra in griglia, ma nuovi piloti che rappresentano un nuovo marchio, che animerà il campionato 2021 di TCR South America. Auguriamo loro ogni successo. ”

L’arrivo delle vetture in territorio brasiliano è previsto per le prossime due settimane. Prop Car Racing, uno dei team di sport motoristici brasiliani più tradizionali, è stato fondato dall’ex pilota Darcio dos Santos, zio di Rubens Barrichello.

