TruVideo fornitore di servizi di messaggistica certificato FCA Digital

Per qualificarsi per essere un fornitore di servizi di messaggistica certificato FCA Digital, un fornitore deve avere un elenco di requisiti che dimostrano di essere tra i migliori nel settore automobilistico digitale. TruVideo è orgogliosa di avere questa opportunità di collaborare con FCA Digital e fornire ai concessionari all’interno di questo programma l’accesso alle sue soluzioni TruService.

TruService consente ai clienti di vedere e comprendere i risultati dell’ispezione del servizio. Con la piattaforma TruService, i reparti di assistenza possono inviare video personalizzati direttamente ai clienti che mostrano le esigenze di manutenzione e riparazione del loro veicolo. I clienti possono guardarlo a loro piacimento, elaborare i dettagli e condividerlo con un amico o un confidente.

Progettata per il settore dei trasporti, la piattaforma offre ispezioni di servizio semplificate, stime, chat interna, approvazioni e pagamenti. Eliminando finalmente le barriere alla trasparenza, i negozi che utilizzano TruVideo migliorano l’intera esperienza del cliente e vedono un aumento del 30% dei dollari pagati dai clienti. Una sola visita di servizio crea una fiducia che impiegava anni per guadagnare.

“TruVideo si adatta perfettamente al programma digitale certificato FCA. La nostra piattaforma di messaggi di testo video-first consentirà all’appassionato ente di concessionari di FCA di comunicare in modo trasparente il servizio alla propria base di clienti fedeli in un modo in cui i clienti desiderano consumare la comunicazione, sul proprio dispositivo mobile e in video “.

Joe Shaker, CEO, TruVideo

TruVideo è disponibile tramite il Programma certificato digitale FCA a partire dal 1 ° febbraio 2021 e si applica ai concessionari CDJR, FIAT e Alfa Romeo. Il team di TruVideo sarà lieto di rispondere a domande riguardanti la fatturazione, i termini del programma e qualsiasi altro dettaglio.

