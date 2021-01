FCA annuncia che la distribuzione di contanti speciale precedentemente dichiarata è diventata incondizionata

FCA ha annunciato oggi che la distribuzione in contanti dichiarata il 4 gennaio 2021 è diventata incondizionata. Come annunciato in precedenza, la distribuzione speciale in contanti di € 1,84 per azione ordinaria corrispondente a una distribuzione totale di circa € 2,9 miliardi (la “distribuzione in contanti”) è pagabile ai detentori di azioni ordinarie FCA registrate alla chiusura delle attività di venerdì, 15 gennaio 2021.

Il calendario per la distribuzione di contanti di FCA sia per la Borsa di New York (“NYSE”) e il Mercato Telematico Azionario (“MTA”) è il seguente: data di stacco giovedì 14 gennaio 2021, record date venerdì 15 gennaio 2021 e data di pagamento 29 gennaio 2021. Gli azionisti che detengono azioni ordinarie negoziate sul NYSE riceveranno il dividendo in dollari USA al tasso di cambio USD / EUR ufficiale riportato oggi da la Banca centrale europea.

Sebbene il pagamento della distribuzione in contanti avverrà dopo la chiusura della fusione, a scanso di equivoci, nessun dividendo sarà pagabile in relazione alle azioni di Stellantis emesse agli ex azionisti di PSA al momento dell’efficacia della fusione, oa qualsiasi azionista che acquista azioni Stellantis dopo l’efficacia della fusione.

Come precedentemente annunciato, le azioni ordinarie di Stellantis inizieranno a essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario di Milano ed Euronext a Parigi lunedì 18 gennaio 2021 e sulla Borsa di New York martedì 19 gennaio 2021, in ogni caso secondo simbolo ticker “STLA”.

