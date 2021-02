Così passa la gloria del mondo. Addio Trump, le Case auto in Usa si schierano con Biden. Piace la strategia della mobilità pulita del neopresidente americano. L’associazione Alliance for Automotive Innovation dice un sì che pesa: c’è l’impegno a collaborare con l’amministrazione per l’istituzione di un programma nazionale. Target numero uno: combattere l’anidride carbonica, maledetta sostanza. E proteggere l’ambiente.

Case auto in Usa si schierano con Biden: parola a John Bozzella

Rammentiamo che Biden ha ordinato alle agenzie federali interessate di rivedere gli standard sulle emissioni e i consumi di carburante: per porre rimedio norme dell’era Trump. Il presidente e Ceo di Alliance for Automotive Innovation, John Bozzella, parla di vantaggi ai consumatori, di opportunità per la creazione di posti di lavoro. E di rafforzamento dell’economia della nazione Usa. Serve un’accelerazione del passaggio ai veicoli a propulsione elettrica.

Poi, ricorda i numeri enormi del settore automotive americano: 10 milioni di posti di lavoro; entro il 2023, investimenti per 250 miliardi di dollari nell’elettrificazione dei veicoli. Ovviamente, in parallelo, servono misure del Governo centrale per supportare l’elettrificazione dei veicoli nel mercato: incentivi e riforme da integrare da altri importanti investimenti. Case hanno chiesto al governo federale un aiuto normativo e finanziario per arrivare alla elettrificazione della flotta.

Non ultima, la diffusione massiccia e capillare delle colonnine per la ricarica elettrica. Infatti, Biden si attende di vedere 500.000 stazioni di ricarica installate per supportare la transizione ai veicoli elettrici.

Rivoluzione elettrica di GM in Usa

Fra le altre, va in quella direzione la scelta di General Motors. Intende produrre a partire dal 2035 soltanto veicoli a zero emissioni. Sarà “carbon free” dal 2040. Rivoluzione epocale per un colosso che nel corso del 2020 ha venduto negli Usa addirittura 2,5 milioni vetture di cui 20.000 elettriche: percentuale irrisoria.

