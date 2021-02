Peugeot nomina il suo primo direttore messicano nel paese

Gerardo Carmona è diventato il nuovo Direttore Generale di Peugeot Mexico, in sostituzione di Igor Dumas, che lascia la posizione di Direttore Generale – Peugeot Mexico / Direttore della Zona Panamericana per evolversi all’interno di Stellantis come Direttore Generale di OPEL Francia. Il manager è il primo messicano a prendere la guida della filiale messicana, nello stesso momento in cui entra a far parte della nuova regione di Stellantis Nord America, mentre il resto del vecchio perimetro di Igor (Cile e Importadores LATAM) rimane all’interno dell’area della Regione Latina America sotto una nuova leadership.

Gerardo Carmona è diventato il nuovo Direttore Generale di Peugeot Mexico, in sostituzione di Igor Dumas

“Questo importante cambiamento arriva in un momento chiave, in cui abbiamo completato la fine del nostro piano Together to Pass, che abbiamo fatto insieme alla nostra rete di concessionari e il cui obiettivo di raddoppiare la nostra quota di mercato 2016 (0,49%) di 5 anni – fino al 2021: l’abbiamo raggiunto un anno prima, già nel 2020 con l’1,02%. Sono certo che, sotto la guida di Gerardo, il forte team di gestione e una rete di concessionari così professionale e impegnata, nonché un fantastico portafoglio di prodotti completamente rinnovato, il marchio Peugeot continuerà a crescere fortemente in Messico ”, ha commentato Igor Dumas.

La società ha spiegato che Carmona assume la carica dopo aver ricoperto la carica di direttore marketing della filiale messicana per 3 anni. Prima di entrare a far parte del marchio Peugeot, Gerardo ha avuto una lunga carriera nel gruppo Renault-Nissan, dove il suo ultimo incarico è stato Global Director of Product Marketing per Infiniti, dopo aver ricoperto varie posizioni in Messico, Cile, Hong Kong e Giappone.

“Il marchio Peugeot in Messico sta vivendo un momento speciale nel nostro mercato, con un trend molto positivo di crescita significativa in ciascuno dei suoi indicatori. Faremo tutto il necessario per continuare questo eccellente track record insieme al nostro solido comitato direttivo e alla nostra rete di concessionarie ad alte prestazioni “, ha affermato Gerardo Carmona.

Ti potrebbe interessare: Peugeot e-Traveller: svelati i prezzi della versione con batteria da 75 kWh

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI