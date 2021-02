Una rara Autobianchi Bianchina Trasformabile del 1960 è stata venduta all’asta

Una Autobianchi Bianchina Trasformabile parecchio rara è stata venduta all’asta nelle scorse ore da Bring A Trailer ad un prezzo di 18.650 dollari (15.512 euro). Si tratta di un esemplare con specifiche statunitensi che è stato venduto per la prima volta da una concessionaria della Pennsylvania il 7 aprile 1960.

Secondo quanto dichiarato dalla nota casa d’aste online, questa Bianchina Trasformabile è rimasta con il proprietario originale per quasi 50 anni. L’auto ha fatto parte della collezione del museo del venditore nel 2018 ed è rifinita in blu chiaro e bianco con tettuccio Trasformabile nero e interni bicolore in marrone e bianco.

Autobianchi Bianchina Trasformabile: un raro esemplare del 1960 è stato venduto per poco più di 15.500 euro

La potenza viene fornita da un motore bicilindrico da 479cc con potenza di 16,5 CV, raffreddato ad aria, abbinato a un cambio manuale a 4 marce. L’ultimo proprietario ha aggiornato alcune componenti, ha cambiato l’olio e la batteria è stata sostituita. Il venditore afferma che sia il cofano che il bagagliaio sono stati riverniciati mentre le finiture cromate sono state sostituite durante l’attuale proprietà.

Nelle foto è possibile vedere il tettuccio scorrevole in tessuto sia aperto che chiuso. I cerchi in acciaio da 12″ con finitura argentata sono abbinati a copriruota cromati e pneumatici BFGoodrich Silvertown con fascia bianca. Sulla parte anteriore troviamo delle sospensioni indipendenti con molla a balestra trasversale mentre sul retro ci sono delle molle elicoidali. L’impianto frenante, invece, è costituito da tamburi su tutte e quattro le ruote.

L’abitacolo di questa Autobianchi Bianchina Trasformabile del 1960 è costituito da un rivestimento in marrone con inserti bianchi presenti sui sedili anteriori, un rivestimento del pavimento gommato marrone e pannelli delle portiere bicolore.

Il volante bicolore originale è affiancato dalla strumentazione Veglia che include una tachimetro da 70 mph, un indicatore del carburante e varie spie della pressione dell’olio, delle luci esterne e altro ancora. Sul contachilometri a cinque cifre, infine, vengono mostrati poco meno di 27.350 km percorsi.

