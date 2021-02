La Nuova 500 Elettrica in lizza per il premio di “Auto dell’anno” portoghese

Che la Nuova Fiat 500 Elettrica fosse apprezzatissima è un dato di fatto che non prevede variazioni. La city car di Fiat, prima realmente elettrica, rappresenta una vettura apprezzatissima che in pochissimi mesi si è riuscita a riservare una fetta di mercato importante e una capacità di imporsi anche dal punto di vista di premi e riconoscimenti.

L’ultimo della lista, in termini di effettive possibilità di vittoria proprio fra le city car, è l’importante riconoscimento portoghese del “Carro do Ano Troféu Volante de Cristal 2021”.

Apprezzatissima anche in Portogallo

La Nuova 500 Elettrica è stata infatti l’ultima city car elettrica che ha raggiunto il Portogallo. L’elettrica di Fiat mantiene le medesime prerogative e allestimenti già visti nel nostro Paese, risultando quindi del tutto identica dal punto di vista tecnico e di allestimenti a quanto già visto in Italia.

I tre livelli di allestimento rimangono infatti l’Action, Passion e Icon con autonomia variabile in base alla versione e quindi in base alla capacità della batteria adoperata. Il concorso portoghese del Carro do Ano Troféu Volante de Cristal 2021 introduce la Nuova 500 Elettrica nella variante da 87 kW con autonomia dichiarata nell’ordine dei 320 chilometri. Tra gli elementi che potrebbero consentirgli di sbancare presso l’interessante premio portoghese, potrebbero esserci le ottime modalità di guida che permettono di ottimizzare i consumi di energia elettrica ma anche i dispositivi di ausilio alla guida o il fatto che la Nuova 500 Elettrica rappresenta la prima vettura della sua categoria che dispone della guida autonoma di Livello 2.

Sono 35 le vetture che si contendono la 38esima edizione del Direct Car of the Year Insurance / 2021 Crystal Wheel Trophy, che eleggerà il successore della Toyota Corolla, ovvero il premio più antico e prestigioso del Portogallo. Il pluripremiato modello verrà insignito del titolo di Direct Car of the Year / Trof is 2021 Crystal Wheel, con il rispettivo rappresentante o importatore che riceverà il Crystal Wheel Trophy. Allo stesso tempo, mantenendo la generalità delle sue ipotesi, verrà premiato il miglior prodotto automobilistico in diversi segmenti del mercato nazionale. Questi premi includeranno sei classi: City, Family, Sport / Leisure, Compact SUV, Electric e Hybrid. I sette finalisti saranno votati durante la terza settimana di febbraio, con le votazioni che si concluderanno entro fine mese: data nella quale potrebbe essere annunciato anche il vincitore.

