Fiat Ducato: un nuovo restyling potrebbe arrivare presto | Foto spia

Il Fiat Ducato non è sicuramente il veicolo commerciale più interessante presente sul mercato e non è neanche tra i più veloci in quanto la velocità massima viene raggiunta dopo diversi secondi. Nonostante ciò, la versione europea del Ram ProMaster è uno dei furgoni di grandi dimensioni più venduti in Europa.

Lo scorso anno, la casa automobilistica italiana ha deciso di apportare alcuni miglioramenti al Ducato attraverso il lancio di un restyling, inclusi nuovi motori e tecnologie. Nuove foto spia pubblicate in rete nelle scorse ore, però, mostrano che il veicolo potrebbe presto ricevere alcune novità a livello estetico.

Fiat Ducato: alcune foto spia confermano l’arrivo di un possibile nuovo restyling

Il prototipo del Fiat Ducato è stato avvistato durante dei test sulle strade pubbliche con pochissimo camuffamento, che copre soltanto la parte anteriore. Ciò significa che i designer della casa automobilistica torinese non apporteranno modifiche al profilo laterale, al posteriore e alle dimensioni ma ritoccheranno soltanto il frontale.

Ci aspettiamo una nuova griglia del radiatore e probabilmente un paraurti anteriore modificato. Addetti ai lavori sostengono che il nuovo restyling del furgone potrebbe disporre anche di nuovi fari, anche se questo prototipo non sembra confermare tale novità.

Per quanto riguarda il posteriore, possiamo vedere degli adesivi che potrebbero suggerire degli aggiornamenti alle sospensioni. L’ultimo update completo ricevuto dal Fiat Ducato è stato nel 2014. Qualche anno dopo, la gamma delle motorizzazioni del furgone è stata aggiornata con nuovi propulsori Euro 6 che non richiedono l’aggiunta dell’Adblue a differenza della maggior parte dei suoi competitor.

